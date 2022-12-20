Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tiền cấp dưỡng giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi đã chính thức diễn ra

Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi chính thức ra tòa giải quyết về vấn đề tranh chấp tiền chu cấp hậu ly hôn.
- Xuất hiện thông tin Từ Hy Viên ngoại tình từ trước khi ly hôn chồng cũ
- Mẹ Từ Hy Viên có tuyên bố cực gắt đáp trả con rể cũ: 'Con người đâu phải đồ vật. Không nên dùng từ bắt'
Mới đây theo nhiều nguồn tin uy tín tại Trung Quốc, phiên tòa vụ tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi đã được diễn ra nhưng không công khai để tránh truyền thông làm ảnh hưởng đến quá trình kiện tụng. Cả Từ Hy Viên và chồng cũ không đến tòa mà cử luật sư đại diện tham gia tranh tụng. Phía Từ Hy Viên đã thuê đến 2 luật sư nổi tiếng, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình để bảo vệ quyền lợi. Về phía Uông Tiểu Phi, anh đã nộp đơn đề nghị tòa án gỡ bỏ yêu cầu phong tỏa tài sản ở Đài Bắc, Đài Loan với cáo buộc vi phạm thỏa thuận ly hôn của Từ Hy Viên.
Phía tòa án cho biết đang xem xét các thiệt hại kinh tế từ việc Uông Tiểu Phi ngừng trợ cấp cho Từ Hy Viên để đưa ra phán quyết dựa trên nội dung thỏa thuận ly hôn. Vì thế cho nên yêu cầu gỡ bỏ phong tỏa tài sản của Uông Tiểu Phi đã bị tòa án bác bỏ và cần phải chấp thuận thêm một thời gian để phục vụ cho quá trình đã nêu ở trên.
Trước đó, Từ Hy Viên nộp đơn kiện lên tòa án ở Đài Bắc, yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế tài sản của chồng cũ khi tố cáo Uông Tiểu Phi - vi phạm thỏa thuận ly hôn khi không thực hiện chu cấp cho các con. Theo phía Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con từ tháng 3 ngay sau khi cô tái hôn. Hiện tại, số tiền nợ lên tới 5 triệu TWD (hơn 3,8 tỷ đồng).
Hiện vụ việc vẫn đang diễn biến vô cùng khó lường nhưng dường như Uông Tiêu Phi đang là người chịu thiệt nhiều hơn bởi nếu cứ tiếp tục kéo dài ngày anh được gỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản e rằng vẫn còn rất lâu nữa mới thành sự thật.