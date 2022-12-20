Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tiền cấp dưỡng giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi đã chính thức diễn ra

Mới đây theo nhiều nguồn tin uy tín tại Trung Quốc, phiên tòa vụ tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi đã được diễn ra nhưng không công khai để tránh truyền thông làm ảnh hưởng đến quá trình kiện tụng. Cả Từ Hy Viên và chồng cũ không đến tòa mà cử luật sư đại diện tham gia tranh tụng. Phía Từ Hy Viên đã thuê đến 2 luật sư nổi tiếng, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình để bảo vệ quyền lợi. Về phía Uông Tiểu Phi, anh đã nộp đơn đề nghị tòa án gỡ bỏ yêu cầu phong tỏa tài sản ở Đài Bắc, Đài Loan với cáo buộc vi phạm thỏa thuận ly hôn của Từ Hy Viên.

Từ Hy Viên và chồng cũ thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Phía tòa án cho biết đang xem xét các thiệt hại kinh tế từ việc Uông Tiểu Phi ngừng trợ cấp cho Từ Hy Viên để đưa ra phán quyết dựa trên nội dung thỏa thuận ly hôn. Vì thế cho nên yêu cầu gỡ bỏ phong tỏa tài sản của Uông Tiểu Phi đã bị tòa án bác bỏ và cần phải chấp thuận thêm một thời gian để phục vụ cho quá trình đã nêu ở trên.