Bất ngờ với thông tin về thỏa thuận ly hôn giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi

Sao quốc tế 06/12/2022 17:30

Uông Tiểu Phi cho biết vợ cũ của anh đã không tuân thủ thỏa thuận ly hôn giữa cả 2.

Những ngày vừa qua thông tin về cặp đôi Uông Tiểu PhiTừ Hy Viên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây nhất, tình hình càng trở nên kịch tính hơn khi nam doanh nhân tiết lộ thỏa thuận ly hôn của cả 2. 

Theo hai bên thỏa thuận, Uông Tiểu Phi phải trả cho Từ Hy Viên tiền bồi thường tổn thất tinh thần và thể chất 1 triệu TWD/tháng (32.800 USD). Từ năm 2021 đến năm 2038, doanh nhân gốc Bắc Kinh có trách nhiệm trợ cấp nuôi con 3.000 USD, trả lương cho bảo mẫu và các vấn đề pháp lý khác cho đến khi 2 con đủ 18 tuổi.

Bất ngờ với thông tin về thỏa thuận ly hôn giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi - Ảnh 1
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet

Nếu một trong hai bên tái hôn, việc thanh toán các chi phí sinh hoạt như tiền điện và nước, phí quản lý, lương tài xế hay thuế đất của Uông Tiểu Phi... sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, Từ Hy Viên đã vi phạm thỏa thuận và bòn rút từ anh số tiền cực khủng hàng tháng. 

Cụ thể, cô dùng thẻ phụ để mua sắm đồ hiệu, phục vụ nhu cầu cá nhân. Đồ cưới của ngôi sao Bong bóng mùa hè và chồng mới Koo Jun Yup được mua bằng cách quẹt thẻ của Uông Tiểu Phi.

Hai bên cam kết nếu đối phương tái hôn, chu cấp sinh hoạt cơ bản sẽ chấm dứt nhưng Từ Hy Viên vẫn bắt chồng cũ trả tiền điện, nước.

Bất ngờ với thông tin về thỏa thuận ly hôn giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi - Ảnh 2
Câu chuyện của cả 2 vẫn chưa có dấu hiệu chấm hết - Ảnh: Internet

Trước đó, Từ Hy Viên đăng bài mỉa mai Uông Tiểu Phi "giàu hão". Cô tung giấy tờ chứng minh bản thân là người mua hai căn hộ sang trọng ở Đài Loan bằng tiền đi vay. Từ Hy Viên cũng tiết lộ chồng cũ mượn cô 26 triệu TWD từ năm 2018 để đầu tư khách sạn và các hoạt động phi pháp nhưng đến nay chỉ trả được 5 triệu TWD.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi Từ Hy Viên cho biết chồng cũ là một người làm ăn phi pháp.Tuy nhiên, Uông Tiểu Phi phủ nhận. Anh khẳng định nếu làm ăn sai trái sẵn sàng đi tù.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn vào cuối năm 2021. Họ có mối quan hệ bất hòa sâu sắc sau khi chia tay. Gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thường xuyên "khẩu chiến" dai dẳng với các màn tố cáo chuyện xấu, chỉ trích lẫn nhau trên truyền thông.

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