Từ Hy Viên tố chồng cũ 'giàu hão' khẳng định anh vẫn còn nợ tiền mình

Sao quốc tế 04/12/2022 15:00

Từ Hy Viên vừa qua đã công bố bằng chứng cho thấy Uông Tiểu Phi vẫn còn nợ tiền cô, đồng thời khẳng định căn hộ mình đang sống là do bản thân tự chi trả.

Vào ngày 3/12 vừa qua, Từ Hy Viên đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài đăng tố cáo Uông Tiểu Phi là "giàu hão". Cụ thể, căn hộ sang trọng tại Đài Loan mà cô đang sinh sống là do bản thân tự đi vay tiền để chi trả, chồng cũ vẫn còn nợ cô một khoảng 26 triệu TWD (gần 21 tỷ đồng) từ ngày 3/12/2018 đến nay nhưng mới chỉ trả được có 5 triệu TWD (gần 4 tỷ đồng). Nữ diễn viên đăng tải kèm theo hình ảnh chụp lại giấy nợ viết tay của Uông Tiểu Phi.

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Bằng chứng mua nhà và giấy nợ mà Từ Hy Viên đăng tải - Ảnh: Instagram nhân vật

Vài tiếng sau bài đăng của Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi cũng đáp trả lại với việc khẳng định 200 triệu TWD đặt cọc cho căn hộ này là do chính anh chi trả. Sau khi ly hôn, anh không đòi lại căn hộ và đổi lại Đại S sẽ xí xóa món nợ 26 triệu TWD kia. Tuy nhiên, dù đã ly hôn thì nữ diễn viên vẫn quay ra đòi tiền và bòn rút thẻ tín dụng của anh mỗi tháng hàng triệu TWD.

Nam doanh nhân họ Uông đã công khai thỏa thuận ly hôn của anh và Đại S, trong đó có quy định cụ thể rằng nếu một trong hai tái hôn hoặc có mối quan hệ trên mức bạn bè với người khác thì các khoản thanh toán sẽ chấm dứt. Chiếc thẻ tín dụng mà Uông Tiểu Phi đưa cho Từ Hy Viên là để phục vụ chi tiêu hàng ngày nhưng nữ diễn viên lại dùng nó để chi trả cho các món đồ hàng hiệu đắt tiền như Hermes, Simone Rocha...

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"Tôi vẫn luôn coi cô là mẹ của những đứa trẻ nhưng những gì cô nói ra hôm nay khiến tôi biết rằng cô không xứng làm mẹ của con tôi." - Uông Tiểu Phi giận dữ. Mẹ của nam doanh nhân - bà Trương Lan - cũng nhảy vào và tiết lộ Đại S đã chuyển tiền điện của nhà mẹ cô sang tên cô để chồng cũ thanh toán một thể.

Cách đây không lâu, trong một thông báo trên trang cá nhân, Từ Hy Viên cũng đã phủ nhận việc cô ngoại tình vì bản thân "không có sức lực" để làm chuyện đó. Chồng hiện tại của cô - DJ Koo - cũng kêu gọi mọi người ngừng tung tin đồn giả nữa.

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Về phía Uông Tiểu Phi, vài tiếng sau bài đăng của Từ Hy Viên, anh cũng lên tiếng về sự việc này. Cụ thể, nam doanh nhân viết: "Chúng tôi là vợ chồng. Hôm qua tôi có chút bốc đồng. Tôi không muốn gây thêm thị phi nữa. Tấm đệm cháy rồi. Mọi chuyện chấm dứt tại đây. Em và anh đừng làm tổn thương nhau nữa. Cảm ơn em. Anh sẽ không phát ngôn bất kỳ điều gì nữa".

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Sau màn chia tay đòi đệm gây xôn xao dư luận, Từ Hy Viên và chồng cũ tiếp tục những màn đấu đá trên mạng xã hội khiến nhiều người ngán ngẩm.

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