Chồng của Từ Hy Viên lên tiếng khi vợ bị nghi ngờ ngoại tình trước khi ly hôn với Uông Tiểu Phi

Sao quốc tế 03/12/2022 21:51

Mới đây, Koo Jun Yup (DJ Koo) phản hồi thông tin cùng Từ Hy Viên ngoại tình từ năm 2018.

Ngày 3/12, ETtoday đưa tin, Koo Jun Yup (DJ Koo) phản hồi thông tin cùng Từ Hy Viên (Đại S) ngoại tình từ năm 2018. Anh tung bằng chứng chứng minh chưa từng gặp gỡ riêng người đẹp Vườn sao băng hay gia đình cô trước thời điểm Từ Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi.

Trước lời tố cáo từng đi ăn cùng chị gái Từ Hy Viên khi đến Đài Loan vào năm 2018, Koo Jun Yup tung ảnh gốc cho thấy ngoại hình khác biệt giữa cô gái mình gặp và chị vợ. Chồng của nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Các bạn có nhìn thấy gì không. Họ là hai người khác nhau. Tin tôi và Từ Hy Viên ngoại tình là giả. Hãy dừng lại đi những kẻ dối trá".

Chồng của Từ Hy Viên lên tiếng khi vợ bị nghi ngờ ngoại tình trước khi ly hôn với Uông Tiểu Phi - Ảnh 1

Những ngày qua, gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi liên tục có những bài viết chỉ trích, bóc phốt lẫn nhau. Theo đó, Uông Tiểu Phi và mẹ là nữ đại gia Trương Lan liên tục đăng bài chỉ trích nữ diễn viên phim Vườn sao băng bản Đài, ám chỉ cô dùng tiền chồng cũ để nuôi chồng mới, ngăn cản nhà chồng gặp con, sử dụng chất kích thích…

Sau đó, minh tinh 46 tuổi đã bác bỏ những thông tin tiêu cực chĩa về phía mình, và mong Uông Tiểu Phi bình tĩnh để cùng giải quyết vấn đề và không làm tổn thương tới người không liên quan.

Về vấn đề trợ cấp nuôi con hậu ly hôn, Từ Hy Viên tiết lộ cô không nhận được số tiền hơn 40 triệu nhân dân tệ mà Uông Tiểu Phi thống kê. Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa hai bên, người đẹp được chồng cũ đưa 1 triệu Đài tệ/tháng để bù đắp những tổn thương về mặt thể chất và tinh thần. Nữ diễn viên xứ Đài nhấn mạnh doanh nhân gốc Bắc Kinh đã vi phạm thỏa thuận ly hôn giữa hai bên khi không gửi trợ cấp cho hai con và số tiền này đã tích lũy đến hơn 5 triệu Đài tệ. Ngôi sao 7X đệ đơn kiện Uông Tiểu Phi vì lợi ích của hai con, cô nhiều lần nhắc nhở chồng cũ chuyển tiền nuôi dưỡng đúng hạn nhưng bị chặn liên lạc.

Chồng của Từ Hy Viên lên tiếng khi vợ bị nghi ngờ ngoại tình trước khi ly hôn với Uông Tiểu Phi - Ảnh 2

 

Theo Sina, ồn ào tranh chấp tiền trợ cấp và đấu khẩu với gia đình Uông Tiểu Phi khiến hình ảnh của Từ Hy Viên và người thân bị ảnh hưởng tiêu cực. ETtoday cho biết giá trị thương mại của nữ diễn viên, Koo Jun Yup và em gái Từ Hy Đệ giảm mạnh. Họ được cho sẽ phải dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để bê bối lắng xuống.

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