Lộ bằng chứng Uông Tiểu Phi đang sống chung với người phụ nữ khác hậu ồn ào tiền nong với Từ Hy Viên

Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 25/11/2022, Uông Tiểu Phi bất ngờ bật chế độ livestream trên trang cá nhân của mình trong tình trạng say bí tỉ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, có một giọng nữ chen vào trong buổi phát sóng: "Em ở đây mà, em ở đây mà!". Sau đó người này còn đưa tay ra "đánh yêu" chồng cũ của Từ Hy Viên.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng cô gái trong clip rất có thể là hot girl Trương Dĩnh Dĩnh - người đang hẹn hò cùng với Uông Tiểu Phi. Trước đây, hai người đã nhiều lần lộ "hint" yêu đương và dọn về chung một nhà.