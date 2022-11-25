Lộ bằng chứng Uông Tiểu Phi đang sống chung với người phụ nữ khác hậu ồn ào tiền nong với Từ Hy Viên

Sao quốc tế 25/11/2022 17:54

Giữa ồn ào tiền trợ cấp với Từ Hy Viên, mới đây Uông Tiểu Phi đã vô tình làm lộ bằng chứng bản thân đang sống chung với một người phụ nữ khác.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 25/11/2022, Uông Tiểu Phi bất ngờ bật chế độ livestream trên trang cá nhân của mình trong tình trạng say bí tỉ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, có một giọng nữ chen vào trong buổi phát sóng: "Em ở đây mà, em ở đây mà!". Sau đó người này còn đưa tay ra "đánh yêu" chồng cũ của Từ Hy Viên.

Lộ bằng chứng Uông Tiểu Phi đang sống chung với người phụ nữ khác hậu ồn ào tiền nong với Từ Hy Viên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng cô gái trong clip rất có thể là hot girl Trương Dĩnh Dĩnh - người đang hẹn hò cùng với Uông Tiểu Phi. Trước đây, hai người đã nhiều lần lộ "hint" yêu đương và dọn về chung một nhà.

Lộ bằng chứng Uông Tiểu Phi đang sống chung với người phụ nữ khác hậu ồn ào tiền nong với Từ Hy Viên - Ảnh 2

Thời gian gần đây, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đang là hai nhân vật được dư luận quan tâm khi liên tục đấu tố nhau về vấn đề tiền trợ cấp sau ly hôn. Cụ thể, Từ Hy Viên khởi Kiện Uông Tiểu Phi vì không gửi tiền cấp dưỡng trong suốt nhiều tháng, tuy nhiên chồng cũ của cô đã lên tiếng giải thích cặn kẽ rằng anh cảm thấy không hợp lý khi anh phải chi trả tất cả các khoản nằm ngoài thỏa thuận ly hôn như tiền thuê nhà, thuê giúp việc, tài xế hay điện nước cho vợ cũ.

Lộ bằng chứng Uông Tiểu Phi đang sống chung với người phụ nữ khác hậu ồn ào tiền nong với Từ Hy Viên - Ảnh 3

Sự việc lên tới cao trào khi cả mẹ ruột của Uông Tiểu Phi và cả Từ Hy Viên vào cuộc. Bà Trương Lan tiết lộ con dâu cũ bòn rút tiền nhà mình, dùng chất cấm với em gái và cả ngoại tình từ lâu, trước cả khi ly hôn. Không để sự việc đi xa hơn, Từ Hy Viên đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc từ phía mẹ chồng cũ và đồng ý ngồi xuống giải quyết mọi việc. Trước thành ý của Đại S, bà Trương Lan và cả Uông Tiểu Phi đều cho rằng mọi việc nên dừng lại ở đây.

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