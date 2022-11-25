Bị kéo vào thị phi liên quan đến Từ Hy Viên, Lâm Tâm Như có động thái đáp trả thẳng thắn được nhiều người ủng hộ

Sao quốc tế 25/11/2022 10:13

Khi bị một cư dân mạng bình luận "kém duyên" trong bài đăng của mình, Lâm Tâm Như đã có động thái đáp trả được nhiều người chú ý.

 Những ngày qua, cuộc khẩu chiến giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi trở thành đề tài bàn luận nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ, vẫn chưa có hồi kết. Netizen xứ Trung đều rất "hóng" drama này. Từ khóa liên quan đến Đại S và chồng cũ cũng chiếm gần hết bảng hotsearch.

Bị kéo vào thị phi liên quan đến Từ Hy Viên, Lâm Tâm Như có động thái đáp trả thẳng thắn được nhiều người ủng hộ - Ảnh 1
Màn "bóc phốt" lẫn nhau giữa từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi gây chú ý mạng xã hội những ngày qua.

Mới đây, Lâm Tâm Như cũng bất ngờ bị dân tình kéo vào câu chuyện thị phị này. Cụ thể, khi Lâm Tâm chia sẻ hình ảnh mới của mình trên trang cá nhân đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đính kèm hình ảnh, nữ diễn viên viết: "Nở nụ cười, thật tốt đẹp, cảm ơn thế giới, cảm ơn vì có bạn".

Bị kéo vào thị phi liên quan đến Từ Hy Viên, Lâm Tâm Như có động thái đáp trả thẳng thắn được nhiều người ủng hộ - Ảnh 2

Trong ảnh, nữ diễn viên thu hút ánh nhìn với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ dù đã ở ngưỡng U50. Ở phần bình luận, mọi người đều dành những lời khen "có cánh" về nhan sắc của nữ diễn viên. Thế nhưng, dân tình cũng nhanh chóng chú ý đến một bình luận vô cùng "kém duyên" dưới bài đăng của cô nàng. 

Một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Gia đình chị Lâm Tâm Như đang ngủ trên đệm của hãng nào, cười". Đáp lại, người đẹp viết: "Có buồn cười không?".

Bị kéo vào thị phi liên quan đến Từ Hy Viên, Lâm Tâm Như có động thái đáp trả thẳng thắn được nhiều người ủng hộ - Ảnh 3

Câu chuyện chiếc đệm trị giá 7 tỷ đồng của Uông Tiểu Phi bùng nổ sau khi doanh nhân viết bức xúc trên Weibo hôm 21/11, phản ứng với việc vợ cũ lấy chồng mới mà vẫn ở nhà anh mua, dùng đồ anh sắm sửa. Sau đó, chủ đề "đệm nằm ngủ" trở thành từ khóa hot tại Đài Loan sau cuộc khẩu chiến giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Được biết, tấm đệm siêu sang này được Uông Tiểu Phi đặt mua riêng lúc cả 2 còn là vợ chồng, vì muốn Từ Hy Viên được hưởng cảm giác thư thái, giảm đau nhức nhờ chức năng mát xa.

Bị kéo vào thị phi liên quan đến Từ Hy Viên, Lâm Tâm Như có động thái đáp trả thẳng thắn được nhiều người ủng hộ - Ảnh 4
Từ Hy Viên và chồng cũ tranh chấp... tấm đệm 7 tỷ.

Bỗng dưng bị lôi vào những ồn ào, đấu tố lẫn nhau của Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi, có thể thấy Lâm Tâm Như đã khá bức xúc nên có động thái đáp trả thắng thắn với câu hỏi nhạy cảm của dân mạng.

Về phía Lâm Tâm Như, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách hiện tại đang có cuộc hôn nhân êm ấm với nam tài tử Hoắc Kiến Hoa. Cả hai kết hôn năm 2016 và đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2017. Trải qua nhiều sóng gió, cho đến nay cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau.

Bị kéo vào thị phi liên quan đến Từ Hy Viên, Lâm Tâm Như có động thái đáp trả thẳng thắn được nhiều người ủng hộ - Ảnh 5

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ

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