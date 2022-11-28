Trước tin đồn Từ Hy Viên đã lén lút qua lại với DJ Koo từ khi cô chưa ly hôn với Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

Vừa qua, quản lý của Từ Hy Viên đã tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông và nói về tin đồn nữ nghệ sĩ đã ngoại tình với DJ Koo từ năm 2018.

Theo đó, quản lý của Từ Hy Viên đã phủ nhận người phụ nữ xuất hiện trong ảnh của DJ Koo vào năm 2018 là chị gái lớn của Từ Hy Viên mà thực chất cô gái này là fan lâu năm của nam nghệ sĩ người Hàn. Người quản lý nói: "Tin tức giả đổ hết lên đầu những người vô tội, xin đừng làm tổn thương họ nữa".

Trước đó, có thông tin chị gái lớn của Từ Hy Viên là Từ Hy Nhàn (không hoạt động showbiz) là người chụp ảnh chung với DJ Koo vào năm 2018 vì dung mạo của hai người trong hai bức ảnh có nhiều nét tương đồng. Vì chi tiết này, nhiều cư dân mạng cho rằng Từ Hy Viên đã ngoại tình từ lâu, trước cả khi ly hôn với Uông Tiểu Phi.

Cách đây vài ngày, trong một thông báo trên trang cá nhân, Từ Hy Viên cũng đã phủ nhận việc cô ngoại tình vì bản thân "không có sức lực" để làm chuyện đó. Chồng hiện tại của cô - DJ Koo - cũng kêu gọi mọi người ngừng tung tin đồn giả nữa.

Về phía Uông Tiểu Phi, vài tiếng sau bài đăng của Từ Hy Viên, anh cũng lên tiếng về sự việc này. Cụ thể, nam doanh nhân viết: "Chúng tôi là vợ chồng. Hôm qua tôi có chút bốc đồng. Tôi không muốn gây thêm thị phi nữa. Tấm đệm cháy rồi. Mọi chuyện chấm dứt tại đây. Em và anh đừng làm tổn thương nhau nữa. Cảm ơn em. Anh sẽ không phát ngôn bất kỳ điều gì nữa".

Xuất hiện thông tin Từ Hy Viên ngoại tình từ trước khi ly hôn chồng cũ Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi đại chiến trên mạng đang là đề tài được netizen xứ Trung xôn xao trong nhiều ngày vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-hy-vien-khang-dinh-khong-co-chuyen-ngoai-tinh-tu-nam-2018-529319.html