Người này còn tiết lộ, Từ Hy Viên hoàn toàn biết DJ Koo bị bệnh lây nhiễm nhưng vẫn chấp nhận kết hôn với anh để chọc tức Uông Tiểu Phi . Sau hôn lễ, hai người vẫn ở chung nhà nhưng ngủ phòng riêng vì căn bệnh này của nam nghệ sĩ người Hàn.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, trên MXH hiện đang lan truyền thông tin DJ Koo bị mắc bệnh lây nhiễm khi một bức ảnh trong quá khứ cho thấy nam nghệ sĩ người Hàn có nhiều nốt mụn lớn ở lưng và eo. Nguồn tin cho rằng, các nốt mụn này rất có thể là mụn cóc sinh dục, hậu quả của đời tư hỗn loạn vì anh thường biểu diễn ở các quán bar.

Không những vậy, nguồn tin còn nói thêm, DJ Koo hiện đang nợ một số tiền lớn vì vậy chấp nhận kết hôn hợp đồng với Từ Hy Viên để nhận thù lao kếch xù.

Trước đó, xuất hiện thông tin Từ Hy Viên và DJ Koo đã ký hợp đồng hôn nhân với nhau, cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Lý do cho việc làm này chính là để Đại S có thể lấy lại hào quang sau khi ly hôn nhằm mục đích chọc tức chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Cũng trong bài viết này, Từ Hy Viên sẽ phải trả cho DJ Koo 200.000 NDT (gần 680 triệu VNĐ) mỗi tháng để anh trợ cấp cho mẹ ruột ở Hàn. Những chi phí tiêu xài tại Đài Loan sẽ do Đại S chi trả.

Không những vậy, người này còn cho biết thêm rằng Từ Hy Viên và DJ Koo sẽ sớm ly hôn trong thời gian tới vì ồn ào của Đại S và chồng cũ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nam nghệ sĩ người Hàn. DJ Koo cảm thấy quá áp lực, chán nản khi bị Uông Tiểu Phi và mẹ anh ta bôi nhọ, truyền thông thì soi xét và netizen sỉ vả nên sẽ về Hàn Quốc sớm.

Tuy nhiên, hiện tất cả các thông tin trên vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn vô căn cứ, cả Từ Hy Viên và DJ Koo vẫn chưa lên tiếng về việc này. Bên cạnh đó, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện sự ngọt ngào trước công chúng và lên tiếng bảo vệ đối phương trước những sự công kích từ dư luận.