Mẹ Uông Tiểu Phi bệnh liệt giường vì Covid-19 vẫn không quên livestream 'đá xéo' Từ Hy Viên

Sao quốc tế 14/12/2022 16:53

Mẹ ruột của Uông Tiểu Phi khiến nhiều người sửng sốt khi bất chấp sức khỏe, vẫn livestream bán hàng và cũng không quên công kích Từ Hy Viên.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, trong buổi phát sóng trực tiếp vừa qua, mẹ ruột của Uông Tiểu Phi đã thông báo rằng bản thân đã mắc Covid-19. Bất chấp tình hình sức khỏe xấu đi, bà Trương Lan vẫn thực hiện việc livestream bán hàng và đồng thời tiết lộ rằng con trai đang có những triệu chứng đau cơ, ho, sốt vì dịch bệnh này.

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Bà Trương Lan livestream bán hàng trên giường - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream này, bà Trương Lan không quên công kích Từ Hy Viên. Thời gian gần đây, trong mỗi buổi phát sóng của mình, bà đều tranh thủ "đá xéo" con dâu cũ, đặc biệt là kể từ sau vụ tranh chấp tài sản hậu ly hôn của Đại S và con trai bà.

Theo truyền thông, bà Trương Lan hiện đã trở thành "Hắc Mã" trong giới livestream bán hàng khi lượt theo dõi tăng vọt thêm tới 5 triệu sau 2 tuần. Chỉ tính từ ngày 23/11 đến 8/12, mẹ Uông Tiểu Phi đã tiến hành livestream tới 58 lần, doanh thu ước tính từ 100 triệu đến 250 triệu NDT (khoảng 850 tỷ đồng).

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Việc tiết lộ bí mật hôn nhân của con trai ngay trong livestream bán hàng khiến bà Trương Lan kiếm về bộn tiền - Ảnh: Internet

Cũng vì "ăn nên làm ra" mà bà Trương Lan có vẻ không muốn kết thúc ồn ào với Từ Hy Viên. Việc tiết lộ bí mật hôn nhân của con trai ngay trong livestream bán hàng khiến nữ doanh nhân kiếm về bộn tiền. Chính vì vậy mà có không ít người chỉ trích bà Trương Lan không từ thủ đoạn để kiếm lời.

Cách đây vài ngày, có thông tin Từ Hy Viên và DJ Koo chỉ kết hôn hợp đồng nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi và "chọc tức" Từ Hy Viên. Không những vậy cả hai còn được cho là sắp ly hôn và nam nghệ sĩ người Hàn sẽ về nước vì bị áp lực từ dư luận. Trước tin đồn này, cả Từ Hy Viên và DJ Koo vẫn chưa lên tiếng.

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