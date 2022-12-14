Từ Hy Viên và DJ Koo chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, còn sắp ly hôn tới nơi?

Sao quốc tế 14/12/2022 15:18

Cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên và chồng mới người Hàn thời gian gần đây bị vướng vào nhiều thị phi.

Trang Sina đưa tin, mới đây một nguồn tin thân cận cho biết Từ Hy ViênDJ Koo đã ký hợp đồng hôn nhân với nhau, cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Lý do cho việc làm này chính là để Đại S có thể lấy lại hào quang sau khi ly hôn. Từ đó, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành công, vẫn dư sức kiếm tiền dù không có ông xã đại gia nhằm mục đích chọc tức chồng cũ Uông Tiểu Phi.

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Có tin đồn Từ Hy Viên và DJ Koo đã ký hợp đồng hôn nhân với nhau, cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa - Ản: Internet

Cũng trong bài viết này, nguồn tin tiết lộ rằng Từ Hy Viên sẽ phải trả cho DJ Koo 200.000 NDT (gần 680 triệu VNĐ) mỗi tháng để anh trợ cấp cho mẹ ruột ở Hàn. Những chi phí tiêu xài tại Đài Loan sẽ do Đại S chi trả.

Không những vậy, bài viết còn cho biết thêm rằng Từ Hy Viên và DJ Koo sẽ sớm ly hôn trong thời gian tới vì ồn ào của Đại S và chồng cũ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nam nghệ sĩ người Hàn. DJ Koo cảm thấy quá áp lực, chán nản khi bị Uông Tiểu Phi và mẹ anh ta bôi nhọ, truyền thông thì soi xét và netizen sỉ vả.

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DJ Koo cũng sẽ trở lại Hàn Quốc sau khi ly hôn với Từ Hy Viên trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn với Từ Hy Viên, DJ Koo cũng sẽ trở lại Hàn Quốc ngay tức khắc vì thời gian qua anh vẫn chưa nhập tịch Đài Loan. Được biết, dù đã đăng ký kết hôn với Đại S thì nam nghệ sĩ vẫn chỉ đăng ký nhập cảnh theo diện du lịch và vài tháng sẽ trở lại Hàn Quốc một lần.

Tuy nhiên, hiện tất cả các thông tin trên vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn vô căn cứ, cả Từ Hy Viên và DJ Koo vẫn chưa lên tiếng về việc này. Bên cạnh đó, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện sự ngọt ngào trước công chúng và lên tiếng bảo vệ đối phương trước những sự công kích từ dư luận.

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Bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi - vừa livestream bêu riếu con dâu cũ vừa tận dụng cơ hội bán hàng. Ước tính bà đã bỏ túi hàng trăm triệu NDT kể từ ngày scandal của con trai nổ ra.

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