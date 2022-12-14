Từ Hy Viên xóa bỏ bằng chứng tự mua nhà, netizen cho rằng 'có tật giật mình'

Mới đây Từ Hy Viên đã xóa đi bản sao kê ngân hàng mà cô từng đăng tải để chứng minh bản thân tự lực mua nhà.

Trang Sohu đưa tin, mới đây Từ Hy Viên đã xóa đi bản sao kê tài chính mà cô đăng tải lên trang cá nhân hồi đầu tháng 12 vừa qua và chỉ giữ lại ảnh chụp giấy nợ viết tay của Uông Tiểu Phi. Nữ diễn viên không hề giải thích cho việc làm này của mình.

Bản sao kê và giấy nợ viết tay mà Từ Hy Viên đăng tải vào đầu tháng 12 vừa qua - Ảnh: Internet

Loạt ảnh sao kê và giấy nợ trước đó được Từ Hy Viên đăng tải nhằm mục đích chứng minh căn hộ mà cô đang ở là do bản thân tự chi trả bằng tiền vay ngân hàng chứ không phải do chồng cũ mua cho. Động thái này của Đại S vào thời điểm đó khiến công chúng bàn tán xôn xao, nhưng không ít người cho rằng bản sao kê này chỉ cho thấy Từ Hy Viên dùng tiền trong tài khoản để trả góp nhà chứ không chứng minh được số tiền này có nguồn gốc từ đâu.

Sau bài đăng của Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi cũng đáp trả lại với việc khẳng định 200 triệu TWD đặt cọc cho căn hộ này là do chính anh chi trả và vẫn chuyển tiền vào tài khoản vợ cũ để trả góp nhà hàng tháng. Sau khi ly hôn, anh không đòi lại căn hộ và đổi lại Đại S sẽ xí xóa món nợ 26 triệu TWD mà anh vay cô trước đó. Tuy nhiên, dù đã ly hôn thì nữ diễn viên vẫn quay ra đòi tiền và bòn rút thẻ tín dụng của anh mỗi tháng hàng triệu Đài tệ.

Trong một diễn biến khác, cách đây vài ngày, có thông tin Từ Hy Viên và DJ Koo chỉ kết hôn hợp đồng nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi và "chọc tức" Từ Hy Viên. Không những vậy cả hai còn được cho là sắp ly hôn và nam nghệ sĩ người Hàn sẽ về nước vì bị áp lực từ dư luận. Trước tin đồn này, cả Từ Hy Viên và DJ Koo vẫn chưa lên tiếng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-hy-vien-xoa-bo-bang-chung-tu-mua-nha-netizen-cho-rang-co-tat-giat-minh-534986.html