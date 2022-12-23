Để 'miệng đi chơi xa', mẹ ruột Uông Tiểu Phi chính thức bị khởi kiện

Bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi - mới đây đã bị kiện bởi vì những phát ngôn của mình trên mạng xã hội.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây tay săn ảnh nổi tiếng xứ Đài Cát Tư Tề đã thông báo rằng mình đã nộp đơn khởi kiện bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi. Người này cho biết, anh đã bị bà Trương vu không nhận tiền của Từ Hy Viên trong suốt thời gian qua mà không hề có bất kỳ bằng chứng nào.

"Tôi đã cho cô Trương Lan đủ thời gian rồi nhưng đối phương không biết ăn năn, cũng chưa xin lỗi. Tôi phải tự thanh minh những lời buộc tội về mình. Tôi không thiên vị bất cứ ai. Cô ta đã buộc tội tôi nhận tiền của Từ Hy Viên nhưng trong suốt thời gian qua lại không đưa được ra bất kỳ bằng chứng nào.

Tôi đã rất hoan nghênh cô ta cung cấp và đưa ra những bằng chứng trước những cáo buộc mà cô ta đã vu cho tôi. Chỉ cần chứng minh đó là sự thật, tôi sẽ vĩnh viễn rời bỏ giới truyền thông và đóng tất cả các tài khoản nền tảng xã hội." - Cát Từ Tề cho hay.

Trước đó, Cát Tư Tề chính là người đã tung ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Uông Tiểu Phi đã ngoại tình và có cuộc sống cá nhân hỗn loạn khi anh còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Từ Hy Viên. Cũng vì vậy mà bà Trương Lan đã cho rằng Cát Tư Tề nhận một số tiền lớn từ con dâu cũ để tung tin đồn, bôi nhọ con trai bà trong các buổi livestream của mình.

Về phần Uông Tiểu Phi, anh cũng khốn đốn bởi tay săn ảnh này. Nam doanh nhân phủ nhận toàn bộ cáo buộc, tuyên bố nhờ luật pháp can thiệp. Dẫu vậy, ít lâu sau đó, anh vẫn phải lên tiếng xin lỗi cả gia đình vợ cũ và cầu xin Cát Tư Tề hãy buông tha cho mình.

Từ Hy Viên cấm Uông Tiểu Phi thăm con Phía Từ Hy Viên đã đề nghị tòa ban hành luật cấm Uông Tiểu Phi thăm con trong phiên tòa diễn ra tại Đài Loan vừa qua.

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