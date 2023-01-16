Mẹ ruột Uông Tiểu Phi lại mắng chửi Trương Dĩnh Dĩnh, chuyện tình của đôi trẻ đã 'toang'?

Sao quốc tế 16/01/2023 17:29

Sau khi Trương Dĩnh Dĩnh livestream khóc lóc, mẹ của Uông Tiểu Phi đã lập tức buông lời mắng chửi bạn gái của con trai mình.

Trang Sina đưa tin, vào tối ngày 15/1 vừa qua. Trương Dĩnh Dĩnh đã đăng tải lên mạng xã hội những bài đăng nói về chuyện tình cảm của mình với lời lẽ buồn bã. Sau đó, cô còn livestream khóc lóc, than trách bản thân đã làm gì để chịu nhiều bất công trong cuộc sống đến vậy.

Mẹ ruột Uông Tiểu Phi lại mắng chửi Trương Dĩnh Dĩnh, chuyện tình của đôi trẻ đã 'toang'? - Ảnh 1
 Trương Dĩnh Dĩnh livestream khóc lóc - Ảnh: Internet

Theo đó, thời gian gần đây, Trương Dĩnh Dĩnh đã bị công kích nặng nề trên mạng xã hội vì màn "đấu tố" của Uông Tiểu PhiTừ Hy Viên. Trước đây, cô được cho là "tiểu tam" phá hoại cuộc hôn nhân của vợ chồng Đại S.

Mẹ ruột Uông Tiểu Phi lại mắng chửi Trương Dĩnh Dĩnh, chuyện tình của đôi trẻ đã 'toang'? - Ảnh 2
 Bà Trương Lan nhiều lần công kích bạn gái của con trai trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Điều khiến công chúng quan tâm hơn là ngay trong buổi livestream này, bà Trương Lan - mẹ ruột Uông Tiểu Phi - đã vào xem và để lại bình luận mắng người đẹp này. Bà viết: "Bởi vì cô là một cô gái đầy mưu mô".

Mẹ ruột Uông Tiểu Phi lại mắng chửi Trương Dĩnh Dĩnh, chuyện tình của đôi trẻ đã 'toang'? - Ảnh 3

Được biết, đây không phải lần đầu mà bà Trương Lan nói khó nghe về Trương Dĩnh Dĩnh. Trước đây, bà cũng nhiều lần tỏ ý không chấp nhận chuyện tình này của con trai. Thậm chí, nữ doanh nhân còn so sánh cô với "con rệp" - loài côn trùng chuyên đi "hút máu" người khác.

Mẹ ruột Uông Tiểu Phi lại mắng chửi Trương Dĩnh Dĩnh, chuyện tình của đôi trẻ đã 'toang'? - Ảnh 4

Về phía Uông Tiểu Phi, nhiều người cho rằng anh đã bỏ rơi nhân tình họ Trương mà qua lại với nữ MC Văn Văn - trợ lý của mẹ ruột anh. Bản thân bà Trương Lan cũng thường gán ghép con trai và cô gái này. Trương Tiểu Phi cũng không phản đối chuyện này càng khiến cho Trương Dĩnh Dĩnh bất mãn vô cùng.

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Gần đây, Uông Tiểu Phi có tiếp xúc thân mật với nữ MC Văn Văn. Cô gái này là trợ lý của bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi.

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