Cát Tư Tề cho biết thêm, thời điểm chụp những bức ảnh này là khi Uông Tiểu Phi vẫn chưa ly hôn Từ Hy Viên, đồng thời đang ngoại tình với Trương Dĩnh Dĩnh .

Mới đây, tay săn ảnh nổi tiếng xứ Đài - Cát Tư Tề - tiếp tục livestream bóc mẽ đời tư Uông Tiểu Phi . Họ Cát tiết lộ loạt ảnh chồng cũ Từ Hy Viên ôm hôn những cô gái lạ mặt trong quán bar.

Những hình ảnh được Cát Tư Tề tung ra tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các trang mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng chỉ trích lối sống thác loạn của Uông Tiểu Phi.

Bức ảnh cho thấy rõ người đàn ông chính là thiếu gia họ Uông, song không rõ danh tính cô gái. Xung quanh anh là nhiều mỹ nhân xinh đẹp, gợi cảm.

Trước đó, Cát Tư Tề đã tung ra loạt ảnh bên người tình Trương Dĩnh Dĩnh của Uông Tiểu Phi. "Nguyên nhân chính khiến mối quan hệ vợ chồng của Từ Hy Viên đổ vỡ là một trong hai người đã không chung thủy. Và đó chính là Uông Tiểu Phi. Từ Hy Viên cạn kiệt niềm tin với chồng", Cát Tư Tề cho biết.

Ảnh nhạy cảm của Uông Tiểu Phi và tình nhân Trương Dĩnh Dĩnh trước đó. Ảnh: Internet

Để củng cố bằng chứng có trong tay, Cát Tư Tề tuyên bố tung ảnh chụp chính diện của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh nếu Trương Lan - mẹ doanh nhân - phủ nhận mối quan hệ tình cảm của con trai trên sóng livestream.

Tay săn ảnh Cát Từ Tề cũng từng cho biết chồng cũ Đại S đã liên lạc riêng, chi tiền nhằm bịt miệng Cát Tư Tề, để không tiết lộ thêm vụ ngoại tình của Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, Cát Tư Tề lựa chọn tiếp tục tung ra bằng chứng về đời sống riêng tư bê bối của chồng cũ Từ Hy Viên.

Cát Tư Tề tiết lộ Trương Dĩnh Dĩnh từng mang thai. Tuy nhiên, khi đó Uông Tiểu Phi chưa ly hôn Từ Hy Viên. Doanh nhân bắt nữ người mẫu bỏ thai, đổi lại anh mua cho Trương Dĩnh Dĩnh một chiếc xe sang trọng.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi. Ảnh: Internet

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021. Vợ chồng ngôi sao Bong bóng mùa hè lục đục từ đầu năm 2021. Thời điểm này, Từ Hy Viên có ý định ly hôn nhưng chưa làm thủ tục. Sau khi hay tin chồng có nhân tình, cô quyết định đường ai nấy đi với Uông Tiểu Phi.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Sau khi chia tay Từ Hy Viên, anh đường đường chính chính qua lại với người tình Trương Dĩnh Dĩnh, cả hai đã công hai mối quan hệ với công chúng. Về phía Từ Hy Viên, cô nhanh chóng tái hôn với DJ Koo - mối tình thời thanh xuân.