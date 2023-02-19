Châu Hải My khoe tạo hình cổ trang, phong độ bỗng tăng vọt trở lại thời đỉnh cao nhan sắc

Ngoài 50 tuổi, Uông Tiểu Phi vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mới đây cô còn gây ấn tượng với tạo hình cổ trang của mình.

Trang HK01 đưa tin, mới đây nữ diễn viên Châu Hải Mỹ đã chia sẻ một số hình ảnh tại trường quay phim điện ảnh Đại Hán Quân Hồn. Có thể thấy, ở tuổi 57 cô vẫn vô cùng xinh đẹp và nhan sắc thuộc hàng đỉnh cao khi khoác lên người bộ trang phục cổ trang, thần thái của rất sắc sảo và ngút ngàn.

Về việc giữ cho nhan sắc luôn tươi trẻ, Châu Hải My từng tiết lộ cô luôn giữ cuộc sống tự nhiên. Khác với các minh tinh khác, cô không hề can thiệp dao kéo, tiêm thuốc hay dùng bất kỳ thực phẩm hỗ trợ nào. Đối với cô, những nếp nhăn trên cơ thể chính là dấu ấn thời gian và trải nghiệm của bản thân mình, không cần quá lo âu về nó.

Châu Hải My sinh năm 1966, cô nổi tiếng với vai trò diễn viên dưới trướng đài TVB. Sau đó, cô rời TVB và gia nhập vào đối thủ của họ là ATV rồi sang Trung Quốc và Đài Loan để mở rộng sự nghiệp. Những năm gần đây, cô không còn chạy show nhiều như trước nữa mà chủ động giảm bớt lượng công việc, dành thời gian cho các sở thích cá nhân.

Ở tuổi 57, Châu Khải My sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, bên những chú cún cưng ở Bắc Kinh. Nhớ lại thời trẻ với sự nghiệp huy hoàng của mình, cô cảm thán: "Có phim để đóng, tôi vui chứ. Nhưng nếu cảm thấy thích diễn, tôi mới nhận. Nếu không thích, tôi sẽ từ chối, chỉ ở nhà thôi.

Tôi đã tìm thấy cuộc sống mình muốn. Phụ nữ phải sống tốt đời mình. Nhiều người cằn nhằn tôi chuyện không kết hôn. Không kết hôn thì sao? Sẽ chết ư? Tôi không kết hôn tôi vẫn sống vui vẻ, sảng khoái. Lỡ như chọn nhầm đối tượng, bạn còn khổ não hơn".

Thiếu chuyên nghiệp khi livestream bán hàng, Châu Hải My bị chỉ trích nặng nề Nữ diễn viên người Hong Kong Châu Hải My hiện đang nhận về nhiều nhận xét tiêu cực khi cô biểu hiện không tốt trên một buổi livestream bán hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-hai-my-khoe-tao-hinh-co-trang-phong-o-bong-tang-vot-tro-lai-thoi-inh-cao-nhan-sac-557525.html