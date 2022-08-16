Châu Hải My và tuổi 55 hạnh phúc viên mãn: Sự nghiệp thành công rực rỡ, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước

Sao quốc tế 16/08/2022 17:05

Đối với Châu Hải My, cô chỉ cần cuộc sống bình yên, làm những điều mình thích là hạnh phúc dù không chồng con.

Nổi lên trong số tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, với hàng loạt tên tuổi đã nổi danh nhờ những bộ phim kiếm hiệp này, là nữ thần vạn người mê Chu Chỉ Nhược trong bộ Ỷ thiên đồ long ký do Châu Hải My đảm nhận. Nhân vật do cô nàng thủ vai cũng là một trong những số ít nhân vật được nhiều người yêu quý và để mắt tới. 

Châu Hải My và tuổi 55 hạnh phúc viên mãn: Sự nghiệp thành công rực rỡ, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước - Ảnh 1
Châu Hải My - Ảnh: Internet 

Trong Ỷ thiên đồ long ký, Châu Hải My từng đảm nhận hai vai khác nhau cho từng phiên bản. Đầu tiên phải kể đến cô nàng Chu Chỉ Nhược phiên bản 1994 do người đẹp họ Châu thủ vai đã từng trở thành tác phẩm kinh điển.

Nàng Chu Chỉ Nhược - Châu Hải My xinh đẹp, yểu điệu thục nữ, đặc biệt là nụ cười tươi tỏa nắng thì biểu sao Trương Vô Kỵ không mê mẩn được. Đến các khán giả nữ còn ngưỡng mộ huống chi là các chàng trai.

 

Sau vai diễn Chu Chỉ Nhược, Châu Hải My lại tiếp tục đảm nhận vai Diệt Tuyệt Sư Thái ở phiên bản 2019. Sự thay đổi thân phận của Châu Hải My khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú. 

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hong Kong. Ngay từ nhỏ, Châu Hải My đã sở hữu gương mặt khả ái cùng nét đẹp dung dị. Năm 18 tuổi, Châu Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Tuy không giành được thành tích cao nhưng vẻ đẹp trong sáng, thần thái cuốn hút của mỹ nhân Hương Cảng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của lãnh đạo đài TVB. Tại đây số phận của cô đã rẽ sang một chương mới trong cuộc đời của mình hoàn toàn. 

Châu Hải My và tuổi 55 hạnh phúc viên mãn: Sự nghiệp thành công rực rỡ, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước - Ảnh 2
Châu Hải My từng đảm nhận vai Chu Chỉ Nhược phiên bản 1994 và Diệt Tuyệt Sư Thái bản 2019 - Ảnh: Internet

 

Không mất quá nhiều thời gian để nữ diễn viên làm mưa làm gió trên màn ảnh với nhiều bộ phim ăn khách, trong đó có Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn và được khán giả hết sức ái mộ.

Những phim được yêu thích của cô trong quãng thời gian này gồm: Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực, Ỷ thiên đồ long ký, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ... Đặc biệt là vai diễn ấn tượng A Thể trong Mối tình nồng thắm. Trong những năm đó, cô liên tiếp đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hong Kong.

 

Bên cạnh sự nghiệp, điều mọi người quan tâm hơn hết là chuyện tình cảm của Châu Hải My. Năm 1985, cô và nam diễn viên gốc Việt Lữ Lương Vỹ nên duyên sau khi hợp tác dự án Đảo nở phong vân. Trong quãng thời gian yêu nhau, cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình lãng mạn.

Năm 22 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái cũng như đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Châu Hải My quyết định đăng ký kết hôn tại Mỹ, kết thúc quãng đường dài 4 năm yêu đương mặn nồng. 

Sau khi kết hôn, cả hai gặp rất nhiều vấn đề vì tính cách nhiều khác biệt, lại bồng bột tuổi trẻ. Đỉnh điểm, phía gia đình chồng bắt cô giải nghệ để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, vì không thỏa thuận được cả hai quyết định ly hôn chỉ sau 1 năm.

Mỗi lần phóng viên hỏi cô kỳ vọng gì ở hôn nhân trong tương lai, Châu Hải My đều cho biết bản thân không muốn kết hôn. “Kết hôn, sinh con là lựa chọn của nhiều người. Phần lớn chúng ta đều trải qua những quá trình đó. Nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất. Ở tuổi của tôi, kết hôn cũng không thể có con được nữa. Vì thế, tôi càng không nghĩ phải lập gia đình”, cô thừa nhận.

Châu Hải My và tuổi 55 hạnh phúc viên mãn: Sự nghiệp thành công rực rỡ, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước - Ảnh 3
Châu Hải My ở tuổi 55 dường như đã có đủ mọi thứ trong tay - Ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, Châu Hải My cho biết bản thân cô hiện tại rất vui vẻ và hạnh phúc dù độc thân: “Mỗi một lựa chọn đều không có đúng có sai, có tốt hay xấu mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không”.

 

Dù chọn cuộc sống một mình, không cần hôn nhân của Châu Hải My nhưng một số cư dân mạng rất ngưỡng mộ cuộc sống vô cùng sung túc của cô khi sống trong một biệt thự ở Bắc Kinh, ước tính trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Thậm chí, Châu Hải My còn mở ra cả một thế giới nhỏ trong biệt thự để trồng rau và hoa.

Tài sản của cô ước tính gần 70 triệu USD, bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

Ngoài cuộc sống giản dị, Châu Hải My còn khiến nhiều người ghen tị bởi nhan sắc trẻ trung dù đã 55 tuổi. Điều này cũng một phần nào cho thấy minh tinh Hong Kong hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

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Nữ diễn viên Châu Hải My khi còn dưới trướng TVB đã từng phải tự mình đóng các cảnh quay nguy hiểm mà không được dùng đóng thế vì nhà đài này sợ tốn tiền.

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