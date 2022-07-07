Diễn viên Châu Hải My tố TVB keo kiệt, hạn chế dùng người đóng thế vì sợ 'tốn tiền'

Sao quốc tế 07/07/2022 11:48

Nữ diễn viên Châu Hải My khi còn dưới trướng TVB đã từng phải tự mình đóng các cảnh quay nguy hiểm mà không được dùng đóng thế vì nhà đài này sợ tốn tiền.

Mới đây, khi tham gia chương trình Ngôi Sao Mặt Đối Mặt, Châu Hải My đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hiện tại cũng như những "kinh nghiệm xương máu" sau hàng chục năm làm nghề. Nữ diễn viên cho biết trong những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, cô thường phải đóng phim trong cảnh thiếu ngủ hay thậm chí là đóng cảnh nhảy lầu như cơm bữa.

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Châu Hải My tố TVB keo kiệt - Ảnh: Internet

MC của chương trình hỏi: "Cô tự đóng các cảnh đó ư?", Châu Hải My thẳng thắn đáp: "Tôi tự làm, TVB keo kiệt lắm, dùng diễn viên đóng thế tốn tiền. May mắn tôi không bị thương bao giờ".

Châu Hải My cho biết, cô thường phải quay phim từ sáng sớm đến tối khuya như một thói quen. Có lần, sau liên tục 4 - 5 ngày quay hình không được ngủ, cô xin phép về nhà tắm bởi vì cô lúc đó "hôi như con cá mặn", không thể quay phim tiếp thì đạo diễn mới miễn cưỡng đồng ý.

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Châu Khải My thường phải quay phim từ sáng sớm đến tối khuya như một thói quen - Ảnh: Internet

Tranh thủ thời gian này, Châu Khải My đã ngả lưng một chút sau khi tắm rửa tại nhà xong. Tuy nhiên, khi cô đang ngon giấc thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Thì ra đoàn làm phim đang hối cô quay lại tiếp tục ghi hình, khi đó cô mới ngủ chưa được một tiếng.

Sau khi đạt nhiều thành công dưới trướng TVB, Châu Khải My đầu quân cho ATV rồi sang Trung Quốc và Đài Loan để mở rộng sự nghiệp. Những năm gần đây, cô không còn chạy show nhiều như trước nữa mà chủ động giảm bớt lượng công việc, dành thời gian cho các sở thích cá nhân.

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Ở tuổi 56, Châu Khải My sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, bên những chú cún cưng ở Bắc Kinh - Ảnh: Internet

Ở tuổi 56, Châu Khải My sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, bên những chú cún cưng ở Bắc Kinh. Nhớ lại thời trẻ với sự nghiệp huy hoàng của mình, cô cảm thán: "Có phim để đóng, tôi vui chứ. Nhưng nếu cảm thấy thích diễn, tôi mới nhận. Nếu không thích, tôi sẽ từ chối, chỉ ở nhà thôi.

Tôi đã tìm thấy cuộc sống mình muốn. Phụ nữ phải sống tốt đời mình. Nhiều người cằn nhằn tôi chuyện không kết hôn. Không kết hôn thì sao? Sẽ chết ư? Tôi không kết hôn tôi vẫn sống vui vẻ, sảng khoái. Lỡ như chọn nhầm đối tượng, bạn còn khổ não hơn".

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