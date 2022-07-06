Cái kết 'dở khóc dở cười' khi Dương Tử nhắc fan: 'Đừng có nhận tôi là vợ'

Những hình ảnh xinh đẹp của Dương Tử được chính chủ đăng tải lên MXH mới đây đã netizen được phen sôi sục.

Là một trong những ngôi sao tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hoa ngữ, Dương Tử rất được lòng công chúng. Mới đây, nữ diễn viên còn được cộng đồng mạng thay nhau nhận là vợ ngay dưới bài đăng của mình dù cho cô đã phải kêu gọi dừng lại trong bất lực.

Nhan sắc xinh đẹp của Dương Tử trong ảnh được cô mới đăng tải - Ảnh: Internet

Theo đó, Dương Tử đã đăng tải loạt ảnh cực xinh đẹp của mình lên trang cá nhân. Diện trang phục là áo trễ vai, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen cho phần xương quai xanh quyến rũ của mình. Cô còn đính thêm hình trái tim khi trang điểm để tăng độ đáng yêu cho khuôn mặt mình.

Nhiều người hâm mộ đã nhận Dương Tử là 'vợ' vì cô quá đỗi đáng yếu - Ảnh: Internet

Bài đăng này của Dương Tử đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng, nhiều người đã gọi cô là "vợ" vì nhan sắc xinh đẹp này. Tuy vậy, lúc đó nữ diễn viên đã đáp lại hài hước rằng: "Tôi còn chưa kết hôn nhé, đừng gọi tôi là vợ được không".

Phát ngôn của Dương Tử đã đưa cô lên hẳng top 1 Weibo với khoảng 3 triệu lượt bàn luận - Ảnh: Internet

Trái với hy vọng của Dương Tử, sau phát ngôn này của cô, netizen thậm chí còn nhận cô là "vợ" nhiều hơn trước. Sự việc này sau đó đã vô cùng nóng, khiến cho bình luận của nữ diễn viên leo thẳng top 1 Weibo với khoảng 3 triệu lượt bàn luận.

Trầm Vụn Hương Phai dự kiến sẽ chiếu vào cuối năm nay - Ảnh: Internet

Hiện tại, Dương Tử có hai tác phẩm cổ trang sắp được phát sóng đó chính là Trầm Vụn Hương Phai và Trường Tương Tư. Trong đó, Trầm Vụn Hương Phai dự kiến sẽ chiếu vào cuối năm nay vì ở thời điểm hiện tại có quá nhiều bộ phim đang được tuyên truyền.

Vận đen vẫn chưa buông tha Dương Tử, mới qua nửa năm đã bị gọi tên 2 lần trốn thuế? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Dương Tử đã 2 lần bị réo tên vì bê bối trốn thuế của các ngôi sao khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-ket-do-khoc-do-cuoi-khi-duong-tu-nhac-fan-dung-co-nhan-toi-la-vo-481245.html