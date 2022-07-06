'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng mặc kệ danh tiếng, làm mọi thứ để kiếm sống

Sao quốc tế 06/07/2022 19:16

Nam tài tử Trần Chí Bằng mới đây đã bị bắt gặp đi hát tại một bữa tiệc sinh nhật để kiếm tiền mưu sinh.

Trang 163 cho biết, giới nghệ sĩ thường từ chối lời mời tại các bữa tiệc sinh nhật dù được trả thù lao cao để giữ gìn tiếng tăm của mình. Tuy nhiên, mới đây, Trần Chí Bằng đã bị bắt gặp biểu diễn tại một bữa tiệc như vậy, thậm chí anh còn là người đẩy bánh mừng thọ ra.

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Trần Chí Bằng xuất hiện tại một bữa tiệc sinh nhật - Ảnh: Internet
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Trần Chí Bằng được cho là đang trong giai đoạn khốn cùng nên phải làm mọi thứ để mưu sinh - Ảnh: Internet

Trần Chí Bằng được cho là đang trong giai đoạn khốn cùng nên phải làm mọi thứ để mưu sinh. Bên cạnh đó, thời gian gần đây nam diễn viên đã quay lại với phong cách thời trang lố lăng, khác người. Nhiều ý kiến cho rằng anh đang cố gây chú ý, nhưng việc này càng khiến danh tiếng của nam tài tử bị ảnh hưởng nhiều.

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Trần Chí Bằng trở lại với phong cách ăn mặc phản cảm, lố lăng - Ảnh: Internet

Tháng 5 vừa qua, Trần Chí Bằng đã bị người đại diện của mình tố nợ lương, không sòng phẳng tiền bạc. Đây đồng thời là người đã đồng hành cùng nam nghệ sĩ từ năm 2008.

Việc Trần Chí Bằng bị đại diện của mình tố quỵt tiền trên chính trang chủ của công ty quản lý là chưa từng có tiền lệ trước đây. Điều này cũng cho thấy tài tử họ Trần có sự nghiệp khá bấp bênh đến nỗi không có đủ tiền để trả lương cho ê-kíp của mình.

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Trần Chí Bằng (ngoài cùng bên trái) trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh: Internet

Trần Chí Bằng sinh năm 1971, được khán giả Việt Nam biết đến thông qua vai diễn Nhĩ Thái trong Hoàn Châu Cách Cách. Nam tài tử có xuất thân ca sĩ, từng là thành viên của nhóm nhạc Những Chú Hổ Con bên cạnh Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long.

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Bọ 3 Trần Chí Bằng, Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long từng là thành viên của nhóm nhạc Những Chú Hổ Con - Ảnh: Internet

Đáng tiếc thay, trong khi hai đồng đội là Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long có sự nghiệp lẫy lừng thì Trần Chí Bằng lại hoàn toàn trái ngược. Sau khi bị thương ở mặt vào thời điểm quay xong Hoàn Châu Cách Cách, việc đóng phim của anh bị ảnh hưởng nhiều, dẫn đến việc không còn được ưu ái khi lên hình.

'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng bị người đại diện 14 năm tố nợ lương

'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng bị người đại diện 14 năm tố nợ lương

Quá bức xúc trước hành động của Trần Chí Bằng, người đạo diện đã làm việc với anh trong hơn 14 năm đã dùng chính tài khoản của công ty tố cáo chuyện anh không minh bạch chuyện lương bổng.

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Từ khóa:   Trần Chí Bằng Nhĩ Thái Hoàn Châu Cách Cách sao Hoa ngữ sao châu Á

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