'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng bị người đại diện 14 năm tố nợ lương

Sao quốc tế 21/05/2022 20:32

Quá bức xúc trước hành động của Trần Chí Bằng, người đạo diện đã làm việc với anh trong hơn 14 năm đã dùng chính tài khoản của công ty tố cáo chuyện anh không minh bạch chuyện lương bổng.

Theo tin tức được trang 163 đăng tải vào ngày 20/5 vừa qua, Trần Chí Bằng đã bị chính người đạo diện lâu năm của mình tố cáo là thường xuyên khất nợ lương và không minh bạch những khoản tiền thưởng, hoa hồng. Được biết, người đại diện này tên là Uy Liêm, đã làm việc với nam diễn viên từ năm 2008, cả hai đã cũng trải qua nhiều thăng trầm nên xem nhau như anh em, người thân trong nhà.

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Trần Chí Bằng bị người đại diện tố nợ lương và không minh bạch tiền bạc - Ảnh: Internet

Tuy tình cảm thân thiết là vậy, Trần Chí Bằng lại không hề sòng phẳng trong việc thanh toán tiền lương và các loại chi phí khác cho Uy Liêm, dẫn đến việc anh đành dứt áo ra đi sau 14 năm đồng hành.

Người đại diện này đã dùng chính tài khoản Weibo của công ty quản lý tạo ra để đại diện phát ngôn cho Trần Chí Bằng mà tố cáo anh chuyện tiền bạc. Ngay sau bài đăng tố cáo xuất hiện, tài khoản này cũng chuyển từ xanh sang xám.

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Trần Chí Bằng cũng là ngôi sao đầu tiên bị chính người đại diện tố quỵt tiền, trên trang chủ của công ty quản lý - Ảnh: Internet

"Tích V chuyển sang màu xám bởi không nộp phí duy trì cho Sina. Tôi không thể bỏ tiền túi của mình để giữ thể hiện cho anh ấy." - Uy Liêm giải thích cho sự việc này.

Sinh năm 1971, Trần Chí Bằng đã bắt đầu nổi tiếng từ khi mới 17 tuổi với vai trò thành viên trong nhóm nhạc Những Chú Hổ Con (cùng Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long). Đặc biệt, nam tài tử được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn "Nhĩ Thái" trong siêu phẩm Hoàn Châu Cách Cách.

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Trần Chí Bằng (ngoài cùng bên trái) trong vai diễn 'Nhĩ Thái' của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh: Internet
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Anh còn từng cùng Tô Hữu Bằng  Ngô Kỳ Long kết hợp trong nhóm nhạc Những Chú Hổ Con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khác với 2 thành viên còn lại của Những Chú Hổ Con, sự nghiệp của Trần Chí Bằng lại trượt dài, nhất là sau chấn thương mặt khi Hoàn Châu Cách Cách kết thúc. Kể từ đó, nam tài tử chỉ còn được công chúng nhớ tới vì phong cách thời trang quái dị mỗi khi xuất hiện và phải biểu diễn trong các quán bar để kiếm sống.

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Phong cách thời trang quái dị của Trần Chí Bằng - Ảnh: Internet

Thời điểm hiện tại, Trần Chí Bằng không còn tham gia đóng phim nữa. Nam tài tử hiện là nhân vật trong các show giải trí Thử Thách Cực Hạn Bảo Tàng mùa thứ hai, Ca Ca Theo Đuổi Ánh Sáng để vực lại tên tuổi.

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