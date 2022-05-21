Điểm mặt chỉ tên những sao nữ sở hữu “cửa sổ tâm hồn” đẹp mê ly

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một đôi mắt đẹp cũng góp một phần không nhỏ giúp các mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây tỏa sáng.

Người ta thường nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nhiều khi không phải vẻ bên ngoài mà đôi mắt mới chính là điểm "nhớ mãi không quên". Trong làng giải trí Hoa ngữ, có không ít người được khen vì sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn. Triệu Vy

Triệu Vy được mệnh danh là “đại hoa đán” của làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Vy được đông đảo khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn bởi nhan sắc quyến rũ, đằm thắm dù đã bước qua tuổi 40. Khi nhắc đến những nữ diễn viên có đôi mắt to, hiều nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Triệu Vy trong vai Tiểu Yến Tử. Thời điểm đó, khán giả đã bị hút hồn bởi đôi mắt to tròn, toát lên vẻ tinh nghịch. Dù bây giờ đôi mắt của Triệu Vy không còn trong veo như xưa nhưng với thế hệ 8x, 9x, thì Triệu Vy vẫn là một trong những mỹ nhân sở hữu đôi mắt đẹp nhất. Dương Mịch Có thể nói nhan sắc chính là lợi thế nổi bật của Dương Mịch trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy không phải là mỹ nhân mang vẻ “kinh diễm”, nhưng Dương Mịch lại khiến lòng người ngây ngất trước đôi mắt quyến rũ, "trong veo như nước hồ thu", bật lên nét thông minh, lanh lợi. Sáng trong và thuần khiết nhưng vẫn man mác nét buồn, nhiều khán giả đánh giá mắt bà xã Lưu Khải Uy là đôi mắt biết nói, khiến nét đẹp của nàng ngọc nữ trở nên cuốn hút hơn. Mỗi khi nhắc đến mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất, netizen chắc chắn sẽ nhớ đến Dương Mịch đầu tiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những sao nữ hiếm hoi có tỷ lệ cơ thể chuẩn và khuôn mặt đẹp xuất sắc, không tỳ vết dựa theo thẩm định của chuyên gia thẩm mỹ. Nhờ mang hai dòng máu đã giúp Nhiệt Ba kế thừa nét đẹp của người thân, góp phần hình thành nên một vóc dáng cũng như nhan sắc tuyệt mỹ. Điểm nhấn trên khuôn mặt của mỹ nhân 9x không chỉ ở chiếc mũi cao vút mà còn ở đôi mắt to, cân xứng trong veo như hồ nước mùa thu giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên mị hoặc hơn rất nhiều. Angela Baby Angela Baby nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp không tì vết từ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, chiếc mũi cao, đôi môi trái tim đầy đặn và đặc biệt là đôi mắt to tròn "hút hồn" khi nhìn vào đôi mắt của cô. Tuy Angela Baby thoạt hình nhìn có vẻ sang chảnh nhưng chỉ cần cô nở nụ cười thì lập tức trở nên vô cùng tinh nghịch đáng yêu với phần đuôi mắt cong nhẹ và đôi mắt to luôn sáng long lanh. Châu Tấn Nhiều người khen Châu Tấn là một diễn viên rất có thần thái. Và lợi thế này đến từ đôi mắt đẹp và biết nói của cô ấy. Châu Tấn có đôi mắt đẹp đến mức, cho dù vào vai một phụ nữ mù với gương mặt trống rỗng, vô hồn, "Ảnh hậu" vẫn khiến nhiều khán giả choáng váng vì vẻ ngoài quá ấn tượng và ám ảnh. Nếu nói khi còn trẻ, đôi mắt của Châu Tấn linh hoạt, lấp lánh như ánh sao, thì khi trưởng thành, nó lại mang chút u buồn, khiến người ta tò mò, muốn tìm hiểu.

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