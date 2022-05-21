Điểm mặt 3 mỹ nhân 'vạn người mê' nhưng cũng 'không ít người chê' vì những khuyết điểm khó che giấu

Cbiz là nơi hội tụ của rất nhiều mỹ nhân. Có những sao nữ đẹp tới mức độ, họ đi tới đâu là tỏa sáng tới đó. Nhan sắc của họ toát ra khí chất của đại minh tinh, làm lu mờ những khuyết điểm về ngoại hình. Nhưng trong thực tế, con người không ai hoàn hảo 100% và các mỹ nhân này cũng vậy.

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" với vẻ đẹp thoát tục, lạnh lùng quý phái, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn có một khuyết điểm lớn đó chính là nụ cười hở lợi kém duyên. Đây là một trong những lý do Lưu Diệc Phi rất ít khi nở nụ cười và thường bị fan nhận xét là "sụp đổ hình tượng" mỗi khi cười tươi. Đã không ít lần, Lưu Diệc Phi bị ống kính bắt trọn những khoảnh khắc không muốn nhìn lại khi cười tươi như hoa. Đây thực sự là một nhược điểm mà Lưu Diệc Phi phải chấp nhận sống cùng với nó.

Được đánh giá là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, việc bị hói nhẹ là một khuyết điểm nhan sắc hiếm hoi của Dương Mịch. Nhược điểm này không ít lần bị bạn bè của Dương Mịch đem ra trêu đùa và khiến các nhân viên hóa trang phải tìm cách cách khác nhau để che trán cao của cô lại. Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, tạo hình của cô đã nhận nhiều chê bai khi kiểu tóc làm lộ vầng trán "dô" và phần tóc bị hói của nữ diễn viên. Tuy nhiên ở đời thực nữ diễn viên đã khéo léo che đi điểm yếu này.

Lưu Thi Thi

Một người đẹp nữa có khuyết điểm ở tai chính là Lưu Thi Thi. Cô nàng có một cái lỗ nhỏ ở tai và nếu ai soi kỹ sẽ nhận ra. Nếu như không để ý kỹ thì sẽ không thể nào nhìn thấy được khuyết điểm này. Tự ti với lỗ tai của mình mà Lưu Thi Thi cũng thường thả tóc hai bên nhằm che đi khuyết điểm "đặc biệt" ở tai.