Hồ Nhất Thiên lần đầu 'nên duyên' cùng Chương Nhược Nam, khán giả 'cười bò' vì nguyên nhân này

Bộ phim "Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi" hiện đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng.

Ngay khi thông tin Hồ Nhất Thiên và Chương Nhược Nam đang tham gia bộ phim "Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi", cư dân mạng không khỏi mong chờ sự kết hợp lần đầu tiên của cặp đôi. Đồng thời, đây được xem là dự án phim trọng điểm, cấp S với kinh phí đầu tư "khủng" và nội dung được hứa hẹn vô cùng chất lượng.

Tuy nhiên, mới đây, một phân cảnh giữa Chương Nhược Nam và Hồ Nhất Thiên khi được lên sóng đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Lý do là vì phông nền trong phân đoạn này quá mức "giả trân".

Những bức tường, mái nhà hay hàng cây đều là đồ giả do công tác hậu kỳ dựng lên - Ảnh: Internet

Chương Nhược Nam thiếu hẳn một chân - Ảnh: Internet

Sau khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, khán giả không khó để nhận ra phân đoạn này đã được ghép cảnh thay vì sử dụng địa điểm thực tế. Cụ thể, những bức tường, mái nhà hay hàng cây đều là đồ giả do công tác hậu kỳ dựng lên.

Bên cạnh đó, phần hậu kỳ của phim cũng được đánh giá là cẩu thả và thiếu chân thực đến mức không thể chấp nhận được. Thậm chí trong một phân cảnh, khán giả còn hốt hoảng khi thấy Chương Nhược Nam thiếu hẳn một chân. Do đó, nhiều khán giả lo ngại về chất lượng của phim vì chỉ ngay ở những tập đầu, bộ phim đã bộc lộ nhiều thiếu xót trong công tác dựng bối cảnh và làm hậu kỳ.

"Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi" là bộ phim vừa được lên sóng với sự góp mặt của hai diễn viên chính Hồ Nhất Thiên và Chương Nhược Nam. Phim xoay quanh câu chuyện cảm động về 3 gia đình trí thức và một nhóm phi công trẻ, với bối cảnh tập trung vào thời kỳ quốc nạn từ năm 1937 - 1945.

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