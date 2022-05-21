Dàn sao nam Cbiz đọ tài phân cảnh khóc: Người được khen ngợi hết lời, kẻ bị chê giả trân không khác gì dân nghiệp dư đóng

Sao quốc tế 21/05/2022 19:06

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác diễn là 2 nhân vật khiến nhiều khán giả thất vọng nhất khi diễn phân cảnh khóc.

Để giúp cho khán giả có được bộ phim trọn vẹn nhất, điều đầu tiên nhân vật vật chính phải được thủ vai bởi một diễn viên tài năng vì trong những dự án gần đây của Cbiz có rất nhiều phân đoạn đòi hỏi diễn viên khi đóng phải diễn tả nội tâm nhân vật một cách rõ nét nhất để người hâm mộ có thể hiểu hơn về nhân vật và một trong số phân cảnh khiến nhiều ngôi sao phải ngán ngẫm mỗi khi nhắc đến đó chính là diễn cảnh khóc.

Sở dĩ cảnh khóc trong phim là nỗi ''ác mộng'' với nhiều người vì nó đòi hỏi kỹ năng diễn xuất rất cao từ người diễn bởi vậy không phải ai cũng có thể làm tốt phân đoạn này. 

Tiêu Chiến 

Dàn sao nam Cbiz đọ tài phân cảnh khóc: Người được khen ngợi hết lời, kẻ bị chê giả trân không khác gì dân nghiệp dư đóng - Ảnh 1
Phân cảnh khóc của Tiêu Chiến trong phim - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến cùng Trần Tình Lệnh từng khiến cư dân mạng sốt xình xịch vì vai diễn Ngụy Vô Tiện. Trong phim, anh chàng cùng một lúc hóa thân vào hai nhân khác nhau - một người tràn đầy linh khí, nghịch ngợm, một người lại đầy chấp niệm, oán hận sâu nặng sau khi trở về từ quỷ môn quan. 

Phân cảnh đầy cảm xúc khi Ngụy Vô Tiện vừa thổi tiêu, vừa rơi nước mắt trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Dù diễn xuất cảnh khóc không đến nỗi nhưng theo nhiều người nam diễn viên vẫn còn một chặng đường dài để khẳng định mình khi trong một số bộ phim gần đây lượng người phản hồi về việc Tiêu Chiến diễn đơ, không hay là khá cao. 

Vương Nhất Bác 

Người tiếp theo có diễn xuất thiếu ổn định là Vương Nhất Bác. Vào vai Tạ Mốc Mốc trong Hữu Phỉ, nam diễn viên 9x cũng có cơ hội trải nghiệm đóng cảnh khóc một lần. 

Dàn sao nam Cbiz đọ tài phân cảnh khóc: Người được khen ngợi hết lời, kẻ bị chê giả trân không khác gì dân nghiệp dư đóng - Ảnh 2
Cảnh khóc thiếu chân thật của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Đáng tiếc, màn ''khóc lóc'' của anh chàng trong phim lại khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán khi có phần không chân thật. Không chỉ vậy Vương Nhất Bác còn bị một số netizen cho rằng là chưa đủ tầm để đảm nhận những vai diễn khó trong sự nghiệp vì vẫn quá ''non'' trong khả năng diễn xuất. 

Nhậm Gia Luân 

Được đánh giá là một trong những nam diễn viên có tài về diễn xuất khi cái tên Nhậm Gia Luân chưa bao giờ ngưng hot trong loạt phim có sự xuất hiện của nam tài tử. Từ Đại Đường Vinh Diệu, Cẩm Y Chi Hạ hay Châu Sinh Như Cố, người ta đều đánh giá khá cao khả năng diễn xuất tùy biến, linh hoạt của mỹ nam họ Nhậm. 

Dàn sao nam Cbiz đọ tài phân cảnh khóc: Người được khen ngợi hết lời, kẻ bị chê giả trân không khác gì dân nghiệp dư đóng - Ảnh 3
Nhậm Gia Luân là người được netizen đánh giá ổn nhất trong 3 cái tên vừa nêu- Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số phim dạo gần đây như Ngự Giao Ký diễn xuất của anh như đang có dấu hiệu chững lại khi nhận về những lời bình luận không mấy tích cực.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Vương Nhất Bác Tiêu Chiến sao châu á Cbiz

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