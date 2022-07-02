Nữ diễn viên Hong Kong Châu Hải My ở tuổi 56 cảm thấy vô cùng vui vẻ mỗi ngày vì cuộc sống độc thân của mình.

Trang Toutiao đưa tin, vừa qua Châu Hải My đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về công việc và cuộc sống hiện tại của mình. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất hiện tại với cô chính là sức khỏe và tinh thần lạc quan, cô cũng hài lòng vì cuộc sống tự do hiện tại của mình.

"Tôi năm nay 56 tuổi, sống một mình, thực sự vui vẻ. Tôi không cố gắng đi tìm tình yêu cũng không chấp nhận bị ràng buộc bởi các quan niệm về hôn nhân." - Châu Hải My viết.

Châu Hải My hài lòng vì cuộc sống tự do hiện tại của mình - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp lẫn tình cảm, Châu Hải My đã có suy nghĩ thoáng hơn về nhiều việc. Nữ diễn viên cho hay: " Ân oán, thù ghét, tình si... tất cả tôi đều không nghĩ đến nữa. Tôi vừa chọn công việc phù hợp vừa tận hưởng cuộc sống".

Vì sống một mình, không vướng bận chồng con, Châu Hải My có rất nhiều thời gian rảnh để phục vụ sở thích làm vườn của mình. Nữ diễn viên cho biết, cô trồng nhiều loại hoa và rau, suốt 4 mùa, khu vườn của cô đều có hoa thơm quả ngọt. Bên cạnh đó, cô còn rất thích đọc sách, thể loại cô yêu thích là triết học và tiểu thuyết trinh thám.

Sở thích của Châu Hải My là làm vườn - Ảnh: Internet

Trước khi chọn cuộc sống một mình, Châu Hải My cũng từng trải qua nhiều mối tình khác nhau. Vào năm 2 tuổi, cô từng kết hôn với Lữ Lương Vỹ nhưng vì gia đình chồng muốn cô từ bỏ làng giải trí trong khi bản thân cô thì không nên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm.

Vào năm 1999, Châu Hải My có một mối tình với nam doanh nhân họ Ngũ, nhưng cả hai lại chia tay sau khi cô phải điều trị Lupus ban đỏ nửa năm. Đầu những năm 2000, nữ diễn viên yêu đương với một kiến trúc sư kém cô 7 tuổi, đến năm 2015 thì cặp đôi chia tay vì cô không muốn kết hôn. Kể từ đó cô cũng không hẹn hò ai.

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