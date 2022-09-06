"Mỹ nhân không tuổi" Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống "vương giả" với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55

Sao quốc tế 06/09/2022 15:40

Châu Hải My được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Hong Kong những năm 90.

 

'Mỹ nhân không tuổi' Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống 'vương giả' với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55 - Ảnh 1

Nổi lên trong số tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung với hàng loạt tên tuổi đã nổi danh nhờ những bộ phim kiếm hiệp này là nữ thần vạn người mê Chu Chỉ Nhược trong bộ Ỷ thiên đồ long ký do Châu Hải My đảm nhận. Đây cũng là vai Chu Chỉ Nhược kinh điển nhất trong các tác phẩm của Kim Dung.

Trong Ỷ thiên đồ long ký, Châu Hải My từng đảm nhận hai vai khác nhau cho từng phiên bản. Đầu tiên phải kể đến cô nàng Chu Chỉ Nhược phiên bản 1994 do người đẹp họ Châu thủ vai đã từng trở thành tác phẩm kinh điển.

Nàng Chu Chỉ Nhược - Châu Hải My xinh đẹp, yểu điệu thục nữ, đặc biệt là nụ cười tươi tỏa nắng thì biểu sao Trương Vô Kỵ không mê mẩn được. Đến các khán giả nữ còn ngưỡng mộ huống chi là các chàng trai.

'Mỹ nhân không tuổi' Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống 'vương giả' với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55 - Ảnh 2

Sau vai diễn Chu Chỉ Nhược, Châu Hải My lại tiếp tục đảm nhận vai Diệt Tuyệt Sư Thái ở phiên bản 2019. Sự thay đổi thân phận của Châu Hải My khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú. Riêng nữ diễn viên thì nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất lẫn nhan sắc dù khi đó đã ở tuổi 52.

'Mỹ nhân không tuổi' Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống 'vương giả' với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55 - Ảnh 3
Châu Hải My trong vai Chu Chỉ Nhược
'Mỹ nhân không tuổi' Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống 'vương giả' với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55 - Ảnh 4
Châu Hải My trong vai Diệt Tuyệt sư thái

Nhiều khán giả nói rằng xa cách nhiều năm như vậy nhưng Châu Hải My không mấy thay đổi, vẫn rất xinh đẹp dù đã ở tuổi xế chiều.

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hong Kong. Ngay từ nhỏ, Châu Hải My đã sở hữu gương mặt khả ái cùng nét đẹp dung dị. Năm 18 tuổi, Châu Hải My tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Tuy không giành được thành tích cao nhưng vẻ đẹp trong sáng, thần thái cuốn hút của mỹ nhân Hương Cảng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của lãnh đạo đài TVB. Đây cũng là một trải nghiệm lớn đối với người đẹp sinh năm 1966.

'Mỹ nhân không tuổi' Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống 'vương giả' với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55 - Ảnh 5

Châu Hải My trong tạo hình váy dài đen với thiết kế đính châu cùng những đường gân càng thêm nổi bật. Nhiều người cho rằng chiếc váy này đã giúp Châu Hải My tăng thêm sự ưu nhã, quý phái, sang trọng hơn rất nhiều và quan trọng hơn là sự thu hút của nữ diễn viên không hề giảm sút.

'Mỹ nhân không tuổi' Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống 'vương giả' với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55 - Ảnh 6

'Mỹ nhân không tuổi' Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống 'vương giả' với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55 - Ảnh 7

Khi đứng cạnh nhau, Châu Hải My không hề thua kém cô nàng Chúc Tự Đan mới 27 tuổi. Thân hình không mấy phát tướng của Châu Hải My theo thời gian đã giúp cho câu nói gừng càng già càng cay hiện hữu trong thực tại.

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