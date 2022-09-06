Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Cổ Lực Na Trát chính thức quay trở lại làng giải trí Cbiz: Liệu có lấy lại hào quang như xưa?

Mới đây vào ngày 6/9 sau scandal khá lớn về chuyện tình cảm bị phanh phui, Cổ Lực Na Trát đã chính thức quay trở lại làng giải trí khi có mặt tại một sự kiện sang trọng . Cụ thể nữ diễn viên trở thành người đại diện của thương hiệu trang sức nội địa Trung Quốc.

Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Mặc cho trước đó cô nàng đã liên tiếp phủ nhận việc mình chen chân vào tình cảm Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính thế nhưng hình ảnh của mỹ nhân họ Cổ trong mắt công chúng ít nhiều đã có sự thay đổi đang kể. Bằng chứng là nhiều người cho rằng cùng hoạt động trong giới giải trí, không thể có việc Na Trát không biết về tình yêu giữa đàn anh đàn chị, nhưng cô vẫn có mối quan hệ mờ ám với Từ Khai Sính.