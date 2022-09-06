Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Cổ Lực Na Trát chính thức quay trở lại làng giải trí Cbiz: Liệu có lấy lại hào quang như xưa?

Mỹ nhân Tân Cương đã bị tổn hại danh tiếng khá nặng nề khi vướng phải scandal chen chân vào mối quan hệ của đàn chị Trương Thiên Ái và tài tử Từ Khai Sính.
- Hậu ồn ào 'tiểu tam', Cổ Lực Na Trát mất suất Nữ thần Kim Ưng?
- Cổ Lực Na Trát gây tranh cãi dư luận vì 9 tháng liền chỉ lo hẹn hò, không coi trọng sự nghiệp diễn xuất
Mới đây vào ngày 6/9 sau scandal khá lớn về chuyện tình cảm bị phanh phui, Cổ Lực Na Trát đã chính thức quay trở lại làng giải trí khi có mặt tại một sự kiện sang trọng . Cụ thể nữ diễn viên trở thành người đại diện của thương hiệu trang sức nội địa Trung Quốc.
Mặc cho trước đó cô nàng đã liên tiếp phủ nhận việc mình chen chân vào tình cảm Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính thế nhưng hình ảnh của mỹ nhân họ Cổ trong mắt công chúng ít nhiều đã có sự thay đổi đang kể. Bằng chứng là nhiều người cho rằng cùng hoạt động trong giới giải trí, không thể có việc Na Trát không biết về tình yêu giữa đàn anh đàn chị, nhưng cô vẫn có mối quan hệ mờ ám với Từ Khai Sính.
Khi bị đưa tin là "tiểu tam", phía Cổ Lực Na Trát cũng không đưa ra phủ nhận ngay. Sau hai ngày, cô mới chia sẻ lại bài vạch trần bạn trai cũ của Trương Thiên Ái và khẳng định chính cô cũng bị tài tử Hộc Châu phu nhân lừa gạt tình cảm. Chính vì hành động muộn màng này đã khiến cho nữ diễn viên khó lòng được nhiều người chấp thuận bởi đáng lẽ ra ngay từ khi xuất hiện tin đồn nếu bản thân vô tội cô nên thanh cao ngay lập tức thay vì để yên cho mọi chuyện ngày càng thêm phức tạp hơn nữa.
Nhiều người yêu mến nữ diễn viên Trạch thiên ký bày tỏ sự thất vọng khi cô không tập trung cho sự nghiệp, liên tiếp vướng scandal. Trước đó, Na Trát còn bị chỉ trích vì diễn kém nhưng tham gia nhiều đoàn phim cùng lúc.
Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, là mỹ nhân nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Cô từng hẹn hò với tài tử Trương Hàn. Nữ diễn viên tham gia các dự án Trạch thiên ký, Đại Đường minh nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song (Dynasty Warriors).