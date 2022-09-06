Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Cổ Lực Na Trát chính thức quay trở lại làng giải trí Cbiz: Liệu có lấy lại hào quang như xưa?

Sao quốc tế 06/09/2022 12:55

Mỹ nhân Tân Cương đã bị tổn hại danh tiếng khá nặng nề khi vướng phải scandal chen chân vào mối quan hệ của đàn chị Trương Thiên Ái và tài tử Từ Khai Sính.

Mới đây vào ngày 6/9 sau scandal khá lớn về chuyện tình cảm bị phanh phui, Cổ Lực Na Trát đã chính thức quay trở lại làng giải trí khi có mặt tại một sự kiện sang trọng . Cụ thể nữ diễn viên trở thành người đại diện của thương hiệu trang sức nội địa Trung Quốc. 

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Cổ Lực Na Trát chính thức quay trở lại làng giải trí Cbiz: Liệu có lấy lại hào quang như xưa? - Ảnh 1
Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Mặc cho trước đó cô nàng đã liên tiếp phủ nhận việc mình chen chân vào tình cảm Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính thế nhưng hình ảnh của mỹ nhân họ Cổ trong mắt công chúng ít nhiều đã có sự thay đổi đang kể. Bằng chứng là nhiều người cho rằng cùng hoạt động trong giới giải trí, không thể có việc Na Trát không biết về tình yêu giữa đàn anh đàn chị, nhưng cô vẫn có mối quan hệ mờ ám với Từ Khai Sính.

Khi bị đưa tin là "tiểu tam", phía Cổ Lực Na Trát cũng không đưa ra phủ nhận ngay. Sau hai ngày, cô mới chia sẻ lại bài vạch trần bạn trai cũ của Trương Thiên Ái và khẳng định chính cô cũng bị tài tử Hộc Châu phu nhân lừa gạt tình cảm. Chính vì hành động muộn màng này đã khiến cho nữ diễn viên khó lòng được nhiều người chấp thuận bởi đáng lẽ ra ngay từ khi xuất hiện tin đồn nếu bản thân vô tội cô nên thanh cao ngay lập tức thay vì để yên cho mọi chuyện ngày càng thêm phức tạp hơn nữa. 

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Cổ Lực Na Trát chính thức quay trở lại làng giải trí Cbiz: Liệu có lấy lại hào quang như xưa? - Ảnh 2
Scandal đang là thứ giết chết sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1992 - Ảnh: Internet

Nhiều người yêu mến nữ diễn viên Trạch thiên ký bày tỏ sự thất vọng khi cô không tập trung cho sự nghiệp, liên tiếp vướng scandal. Trước đó, Na Trát còn bị chỉ trích vì diễn kém nhưng tham gia nhiều đoàn phim cùng lúc.

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, là mỹ nhân nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Cô từng hẹn hò với tài tử Trương Hàn. Nữ diễn viên tham gia các dự án Trạch thiên ký, Đại Đường minh nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song (Dynasty Warriors).

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng

Trước ồn ào "người thứ ba", Cổ Lực Na Trát từng vướng vào nhiều lùm xùm tình ái làm tổn hại đến hình ảnh ngọc nữ trong lòng khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Lực Na Trát Lùm xùm tình ái sao Châu Á sao Hoa ngữ Drama Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng

Hậu ồn ào 'tiểu tam', Cổ Lực Na Trát mất suất Nữ thần Kim Ưng?

Hậu ồn ào 'tiểu tam', Cổ Lực Na Trát mất suất Nữ thần Kim Ưng?

Cổ Lực Na Trát gây tranh cãi dư luận vì 9 tháng liền chỉ lo hẹn hò, không coi trọng sự nghiệp diễn xuất

Cổ Lực Na Trát gây tranh cãi dư luận vì 9 tháng liền chỉ lo hẹn hò, không coi trọng sự nghiệp diễn xuất

Từ Khai Sính phải bồi thường số tiền "khủng" sau lùm xùm tình ái với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát?

Từ Khai Sính phải bồi thường số tiền "khủng" sau lùm xùm tình ái với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát?

Trước bê bối tình ái giữa Trương Thiên Ái - Từ Khai Sính - Cổ Lực Na Trát, nữ diễn viên này lại bất ngờ có động thái ủng hộ "tiểu tam"

Trước bê bối tình ái giữa Trương Thiên Ái - Từ Khai Sính - Cổ Lực Na Trát, nữ diễn viên này lại bất ngờ có động thái ủng hộ "tiểu tam"

Trước Cổ Lực Na Trát, có một người đẹp khác bỗng dưng trở thành 'tiểu tam' dù từ chối lời yêu, thậm chí bị 'tra nam' dạy cho cách hãm hại người cũ

Trước Cổ Lực Na Trát, có một người đẹp khác bỗng dưng trở thành 'tiểu tam' dù từ chối lời yêu, thậm chí bị 'tra nam' dạy cho cách hãm hại người cũ

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI