“Chu Chỉ Nhược” Châu Hải My không muốn lấy chồng, chỉ thích bầu bạn với thú cưng

Vào những năm 1990, Châu Hải My được ca tụng là nữ thần sắc đẹp, nhan sắc của cô được miêu tả dịu dàng, thanh khiết, điều này hoàn toàn đối lập với tính cách mạnh mẽ, cá tính của cô. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đình đám của đài TVB một thời tuy không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng cuộc sống của cô lại nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.
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Sau khi tiến công vào thị trường Đại Lục, năm 2002, Châu Hải My quyết định định cư tại Bắc Kinh. Tại đây, thay vì mua những căn biệt thự xa hoa, chung cư hạng sang, nàng mỹ nhân đã chọn xây nhà ở khu vực ngoại ô thành phố. Sống một mình trong căn nhà rộng lớn, Châu Hải My chọn thú trồng hoa, cây cảnh, nấu nướng và chăm sóc chú cún cưng. Nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Nổi lên trong số tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung với hàng loạt tên tuổi đã nổi danh nhờ những bộ phim kiếm hiệp này là nữ thần vạn người mê Chu Chỉ Nhược trong bộ Ỷ thiên đồ long ký do Châu Hải My đảm nhận. Đây cũng là vai Chu Chỉ Nhược kinh điển nhất trong các tác phẩm của Kim Dung.
Trong Ỷ thiên đồ long ký, Châu Hải My từng đảm nhận hai vai khác nhau cho từng phiên bản. Đầu tiên phải kể đến cô nàng Chu Chỉ Nhược phiên bản 1994 do người đẹp họ Châu thủ vai đã từng trở thành tác phẩm kinh điển.
Nàng Chu Chỉ Nhược - Châu Hải My xinh đẹp, yểu điệu thục nữ, đặc biệt là nụ cười tươi tỏa nắng thì biểu sao Trương Vô Kỵ không mê mẩn được. Đến các khán giả nữ còn ngưỡng mộ huống chi là các chàng trai.
Về đời sống riêng tư, Châu Hải My từng có cuộc hôn nhân chóng vánh với bạn trai kém tuổi Lữ Lương Vỹ. Cả hai quen nhau hơn 3 năm nhưng sau khi tiến đến hôn nhân thì nhanh chóng đường ai nấy đi. Năm 2013, nữ diễn viên quen bạn trai mới, cả hai còn sống chung ở Bắc Kinh nhưng cuối cùng, Châu Hải My và người yêu cũng chia tay sau 2 năm quen nhau. Kể từ đó, nàng Chu Chỉ Nhược vẫn sầu lẻ bóng.
Châu Hải My từng chia sẻ rằng có lẽ bản thân cô không hợp với việc lấy chồng, sinh con. Hơn nữa, nữ diễn viên cũng nhận thấy bản thân dù kết hôn cũng không thể có con được nữa vì tuổi tác đã lớn nên bà càng không muốn lập gia đình.
Hiện tại, ở tuổi 56, Châu Hải My sống sung túc, dư dả với khối tài sản theo thống kê của Sina lên đến 70 triệu USD (khoảng 1.600 tỷ đồng) nhờ vào các khoản thù lao tiết kiệm được trong những năm hoạt động trong làng giải trí.