Thiếu chuyên nghiệp khi livestream bán hàng, Châu Hải My bị chỉ trích nặng nề

Nữ diễn viên người Hong Kong Châu Hải My hiện đang nhận về nhiều nhận xét tiêu cực khi cô biểu hiện không tốt trên một buổi livestream bán hàng.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Châu Hải My đã xuất hiện trên một buổi livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. Nữ diễn viên 57 tuổi diện áo hoodie trẻ trung với gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, trong suốt buổi bán hàng, Châu Hải My bị bắt gặp nhiều lần để lộ khuôn mặt thẫn thờ như mất hồn. Vì vậy, khán giả nhận xét rằng, cô đang quá thiếu chuyên nghiệp khi biểu hiện như vậy trong một buổi kinh doanh trực tuyến.

Không những vậy, cư dân mạng còn cho rằng Châu Hải My có lẽ không hề nắm được thông tin các mặt hàng mà mình bán nên chỉ có thể ngồi thẫn thờ và im lặng. Trong hầu hết thời gian livestream, trợ lý của cô mới là người giới thiệu sản phẩm. Đến khi có một chú mèo xuất hiện trong buổi phát sóng này thì nữ diễn viên mới tươi cười.

Châu Hải My vốn là người rất yêu động vật, hiện cô đang nuôi có vài thú nuôi là mèo và chó bị bỏ rơi. Thời gian rảnh, cô thường làm vườn và chơi với thú cưng của mình. Dù sống khá bình dị và vẫn độc thân ở U60 nhưng nữ diễn viên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Trước khi chọn cuộc sống một mình, Châu Hải My cũng từng trải qua nhiều mối tình khác nhau. Vào năm 2 tuổi, cô từng kết hôn với Lữ Lương Vỹ nhưng vì gia đình chồng muốn cô từ bỏ làng giải trí trong khi bản thân cô thì không nên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm.

"Tôi đã tìm thấy cuộc sống mình muốn. Phụ nữ phải sống tốt đời mình. Nhiều người cằn nhằn tôi chuyện không kết hôn. Không kết hôn thì sao? Sẽ chết ư? Tôi không kết hôn tôi vẫn sống vui vẻ, sảng khoái. Lỡ như chọn nhầm đối tượng, bạn còn khổ não hơn." - Châu Hải My chia sẻ.

“Chu Chỉ Nhược” Châu Hải My không muốn lấy chồng, chỉ thích bầu bạn với thú cưng Vào những năm 1990, Châu Hải My được ca tụng là nữ thần sắc đẹp, nhan sắc của cô được miêu tả dịu dàng, thanh khiết, điều này hoàn toàn đối lập với tính cách mạnh mẽ, cá tính của cô. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đình đám của đài TVB một thời tuy không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng cuộc sống của cô lại nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-chuyen-nghiep-khi-livestream-ban-hang-chau-hai-my-bi-chi-trich-nang-ne-546279.html