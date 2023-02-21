Liệu Vương Sở Nhiên có thoát mác 'tiểu Lưu Diệc Phi' với dự án phim 'Nghe nói em thích tôi'?

Ban đầu, nhiều khán giả lo lắng khi Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên không phải là 2 cái tên quá nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ. So với danh tiếng của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu, họ có phần thua xa. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người an tâm chính là ngoại hình thu hút cũng như khả năng chịu khó, ham học hỏi diễn xuất của cặp sao trẻ.

Sau thành công lớn của tác phẩm cổ trang "Mộng hoa lục", đạo diễn Dương Dương tiếp tục "cầm trịch" tác phẩm mới mang tên "Nghe nói em thích tôi". Tuy nhiên, lần này, vai chính thuộc về Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên - nữ diễn viên được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi".

Dù mới đi qua chặng đường đầu, chưa tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ, nhưng phim vẫn mang về một số thành tích nhất định. Tác phẩm được đặc điểm chỉn chu, hoàn chỉnh trong mọi mặt vốn là điểm mạnh của đạo diễn Dương Dương. Ngoài ra, một số khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc cũng như diễn xuất, độ tương tác ổn của dàn diễn viên.

Sau 50 giờ phát hành, độ hot trên nền tảng Tencent liên tục tăng cao lập nhiều cột mốc mới bức phá con số 260.000 và chiếm giữ vị trí top đầu trong số các drama đang chiếu. Bên cạnh đó, kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng được đánh giá cao, không hề kém cạnh Thiếu niên ca hành, Đại Minh dưới kính hiển vi hay Quân Tử Minh...

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả băn khoăn chính là hướng đi của Vương Sở Nhiên. Từ trước đến nay cô được gọi là "bản sao Lưu Diệc Phi" hay "tiểu Lưu Diệc Phi" khi sở hữu ngoại hình giống với đàn chị. Điều này khiến cô khó thoát khỏi cái bóng quá lớn của mỹ nhân họ Lưu để tạo cho khán giả những điều riêng biệt cho mình. Dù phim ít nhiều được quan tâm và có những đánh giá tốt, tuy nhiên để tạo nét riêng cho mình, mỹ nhân họ Vương cần có hướng đi bứt phá hơn.

Bộ phim "Nghe nói em thích tôi" có nội dung về quá trình "gương vỡ lại lành" giữa hai bác sĩ Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên thể hiện) và Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh đóng). Ngay từ khi còn học đại học, Nguyễn Lưu Tranh đã phải lòng đàn anh tài giỏi Ninh Chí Khiêm. Tuy nhiên, Chí Khiêm đã có hôn ước với người khác.

Sau khi bị bạn gái phản bội, Ninh Chí Khiêm chấp nhận lời tỏ tình của Nguyễn Lưu Tranh. Lưu Tranh nghĩ rằng tình yêu nồng nhiệt, sự quan tâm của mình dần dần sẽ cảm hóa Ninh Chí Khiêm. Nhưng anh luôn mải mê công việc và chưa quên được người cũ. Hai người ly hôn, để lại vết thương lòng khó phai mờ với Lưu Tranh. Sau 7 năm, họ được chuyển tới công tác tại cùng một bệnh viện. Ninh Chí Khiêm muốn theo đuổi lại vợ cũ, nên đồng ý làm giáo sư hướng dẫn cho cô.