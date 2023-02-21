Liệu Vương Sở Nhiên có thoát mác 'tiểu Lưu Diệc Phi' với dự án phim 'Nghe nói em thích tôi'?

Sao quốc tế 21/02/2023 10:33

Vương Sở Nhiên thường được nhiều người nhận xét là mang nét đẹp giống với "Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi. Cô được cổ vũ đảm nhận thêm những vai nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình.

Sau thành công lớn của tác phẩm cổ trang "Mộng hoa lục", đạo diễn Dương Dương tiếp tục "cầm trịch" tác phẩm mới mang tên "Nghe nói em thích tôi". Tuy nhiên, lần này, vai chính thuộc về Bành Quán AnhVương Sở Nhiên - nữ diễn viên được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi".

Ban đầu, nhiều khán giả lo lắng khi Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên không phải là 2 cái tên quá nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ. So với danh tiếng của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu, họ có phần thua xa. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người an tâm chính là ngoại hình thu hút cũng như khả năng chịu khó, ham học hỏi diễn xuất của cặp sao trẻ.

Liệu Vương Sở Nhiên có thoát mác 'tiểu Lưu Diệc Phi' với dự án phim 'Nghe nói em thích tôi'? - Ảnh 1

Dù mới đi qua chặng đường đầu, chưa tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ, nhưng phim vẫn mang về một số thành tích nhất định. Tác phẩm được đặc điểm chỉn chu, hoàn chỉnh trong mọi mặt vốn là điểm mạnh của đạo diễn Dương Dương. Ngoài ra, một số khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc cũng như diễn xuất, độ tương tác ổn của dàn diễn viên. 

Sau 50 giờ phát hành, độ hot trên nền tảng Tencent liên tục tăng cao lập nhiều cột mốc mới bức phá con số 260.000 và chiếm giữ vị trí top đầu trong số các drama đang chiếu. Bên cạnh đó, kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng được đánh giá cao, không hề kém cạnh Thiếu niên ca hành, Đại Minh dưới kính hiển vi hay Quân Tử Minh...

Liệu Vương Sở Nhiên có thoát mác 'tiểu Lưu Diệc Phi' với dự án phim 'Nghe nói em thích tôi'? - Ảnh 2Liệu Vương Sở Nhiên có thoát mác 'tiểu Lưu Diệc Phi' với dự án phim 'Nghe nói em thích tôi'? - Ảnh 3

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả băn khoăn chính là hướng đi của Vương Sở Nhiên. Từ trước đến nay cô được gọi là "bản sao Lưu Diệc Phi" hay "tiểu Lưu Diệc Phi" khi sở hữu ngoại hình giống với đàn chị. Điều này khiến cô khó thoát khỏi cái bóng quá lớn của mỹ nhân họ Lưu để tạo cho khán giả những điều riêng biệt cho mình. Dù phim ít nhiều được quan tâm và có những đánh giá tốt, tuy nhiên để tạo nét riêng cho mình, mỹ nhân họ Vương cần có hướng đi bứt phá hơn.

Liệu Vương Sở Nhiên có thoát mác 'tiểu Lưu Diệc Phi' với dự án phim 'Nghe nói em thích tôi'? - Ảnh 4

Bộ phim "Nghe nói em thích tôi" có nội dung về quá trình "gương vỡ lại lành" giữa hai bác sĩ Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên thể hiện) và Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh đóng). Ngay từ khi còn học đại học, Nguyễn Lưu Tranh đã phải lòng đàn anh tài giỏi Ninh Chí Khiêm. Tuy nhiên, Chí Khiêm đã có hôn ước với người khác.

Sau khi bị bạn gái phản bội, Ninh Chí Khiêm chấp nhận lời tỏ tình của Nguyễn Lưu Tranh. Lưu Tranh nghĩ rằng tình yêu nồng nhiệt, sự quan tâm của mình dần dần sẽ cảm hóa Ninh Chí Khiêm. Nhưng anh luôn mải mê công việc và chưa quên được người cũ. Hai người ly hôn, để lại vết thương lòng khó phai mờ với Lưu Tranh. Sau 7 năm, họ được chuyển tới công tác tại cùng một bệnh viện. Ninh Chí Khiêm muốn theo đuổi lại vợ cũ, nên đồng ý làm giáo sư hướng dẫn cho cô.

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh

Vương Sở Nhiên hiện đang nhận được nhiều sự chú ý khi bộ phim "Nghe nói em thích tôi" phát sóng trong thời gian gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên Bành Quán Anh sao hoa ngữ sao châu á làng sao Lưu Diệc Phi

TIN LIÊN QUAN

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh

Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Nhan sắc 'gây bão' của Vương Sở Nhiên trong bộ ảnh mừng năm mới, liệu có xứng danh 'tiểu Lưu Diệc Phi'?

Nhan sắc 'gây bão' của Vương Sở Nhiên trong bộ ảnh mừng năm mới, liệu có xứng danh 'tiểu Lưu Diệc Phi'?

Vương Sở Nhiên nhan sắc ra sao mà được xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'?

Vương Sở Nhiên nhan sắc ra sao mà được xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'?

Vương Lệ Khôn bất ngờ công khai tài sản sau khi cáo buộc lừa đảo 200 người 'nổ ra'

Vương Lệ Khôn bất ngờ công khai tài sản sau khi cáo buộc lừa đảo 200 người 'nổ ra'

Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật

Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới