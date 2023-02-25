Rộ tin Dương Mịch tự chọn kịch bản phim sau khi rời công ty Gia Hành

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Dương Mịch đã tự mình đàm phán và lựa chọn kịch bản sau khi rời công ty Gia Hành.

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền tin đồn sau khi rời khỏi công ty quản lý cũ, Dương Mịch đã tự mình đàm phán và lựa chọn kịch bản. Cô ấy không muốn vội vàng lựa chọn dự án không chất lượng.

Hầu hết mọi người đều mong rằng tin tức trên là sự thật, bởi lẽ trong thời gian gần đây, Dương Mịch liên tiếp gặp phải đen đủi trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu của mình. Sau thành công vang dội của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, gần như cô nàng không có thêm một tác phẩm nào gây được tiếng vang lớn.

Hai bộ phim gần đây nhất là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu lại tiếp tục khiến khán giả phải thất vọng vì thiếu hấp dẫn. Thậm chí, cô còn bị gọi là "dầu vương" với diễn xuất dập khuôn, luôn tỏ ra nũng nịu như thiếu nữ, gây chán ngán cho khán giả

Có thể nói, Dương Mịch là nghệ sĩ hiếm hoi có thể đứng trên đỉnh cao hàng chục năm. Sau hơn 20 năm ăn cơm nghệ thuật, dù trải qua nhiều sóng gió, Dương Mịch vẫn là ngôi sao 8X được săn đón bậc nhất giới giải trí. Điều này thể hiện ở số thương hiệu cô làm người đại diện, hay số lượng tạp chí chụp luôn dẫn đầu trong giới.

Với vai trò minh tinh, Dương Mịch thành công đưa tên tuổi của cô lên đỉnh cao. Tuy nhiên, với vai trò diễn viên, diễn xuất của cô ngày càng thụt lùi và các tác phẩm đều bị đánh giá có chất lượng từ trung bình đến kém. Việc này biến Dương Mịch thành "nữ hoàng phim rác".

Hiện tại, Dương Mịch đang có một tác phẩm cổ trang được đầu tư lớn là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang chờ lên sóng. Ngoài ra, sao nữ nổi tiếng cũng vừa gia nhập đoàn phim Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được do đạo diễn Đinh Thịnh chịu trách nhiệm sản xuất.

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