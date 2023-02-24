Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi

Sao quốc tế 24/02/2023 23:05

Từng được thể hiện bởi những tên tuổi hàng đầu, phiên bản Đông Tà trong phim "Anh Hùng Xạ Điêu" bản mới do Chu Nhất Vi đảm nhận lại nhận về nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Trong Anh Hùng Xạ Điêu bản mới, nam diễn viên 8X - Chu Nhất Vi vào vai Hoàng Dược Sư, tức Đông Tà - một tay kiếm đầy uy lực nhưng có phần quái dị trong tiểu thuyết Kim Dung. Từng được thể hiện bởi những tên tuổi hàng đầu, phiên bản Đông Tà mới nhất này lại nhận về nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Ngay sau khi loạt ảnh hậu trường của Chu Nhất Vi được tiết lộ, một số cho rằng hình tượng Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi quá đơn điệu, nhạt nhòa và chưa thể hiện được chất "điên" của vị kiếm khách. Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cảm thấy hoang mang khi Chu Nhất Vi đóng cặp với đàn em thua 9 tuổi Trần Đô Linh.

Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi - Ảnh 1Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi - Ảnh 2

Tham gia Anh Hùng Xạ Điêu lần này, Trần Đô Linh vào vai vợ của Hoàng Dược Sư - Phùng Hành. Thế nhưng khi đứng cạnh nhau và đóng cảnh thân mật, cả hai không hề có cảm giác vợ chồng, thậm chí bị nhận xét giống cha con.

Chu Nhất Vi còn bị chê mất phong độ, trông già và xuề xòa dù chỉ mới qua tuổi tứ tuần. So với nhiều mỹ nam cùng lứa như Lâm Phong, Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca... Chu Nhất Vi hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

 

Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi - Ảnh 3Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi - Ảnh 4

Chu Nhất Vi sinh năm 1982 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh từng làm trợ giảng tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2004, Chu Nhất Vi gia nhập showbiz với vai trò diễn viên. Anh gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, nam tính. Vì vậy, Chu Nhất Vi thường được giao vai tướng lĩnh hoặc phản diện trên màn ảnh.

Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi - Ảnh 5Lý do tạo hình 'Đông Tà' Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi gây tranh cãi - Ảnh 6

Tên tuổi Chu Nhất Vi không quá gần gũi với khán giả châu Á nhưng lại là diễn viên thực lực của showbiz xứ tỷ dân. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Thượng dương phú (Chương Tử Di), Thời gian tươi đẹp (Triệu Lệ Dĩnh, Kim Hạn), Tân thế giới (Tôn Hồng Lôi), Trường An 12 canh giờ (Lôi Giai Âm, Dịch Dương Thiên Tỉ)... Hiện tại ở tuổi ngoài 40, diễn xuất là điều duy nhất có thể cầm chân khán giả ở lại.

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