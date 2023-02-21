Tiêu Chiến bất ngờ bị nhận xét là 'khác xa trên màn ảnh', chuyện gì đây?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán trước những nhận xét về ngoại hình của "đỉnh lưu" Tiêu Chiến.

Mới đây, mạng xuất hiện một bài viết cho biết Tiêu Chiến khiến mọi người xung quanh có cảm giác sảng khoái. Bên cạnh đó, ngoại hình của anh chàng có chút gầy nhưng không trắng bệch như trên màn ảnh. Tính cách của Tiêu Chiến ngoài đời cũng rất nhẹ nhàng, lịch sự ai nhìn cũng cảm thấy yêu mến.

Trên phim, Tiêu Chiến hóa thân thành đa dạng vai diễn với nhiều tính cách khác nhau. Nhưng ở ngoài đời anh chàng lại vô cùng ấm áp dịu dàng khiến người hâm mộ nữ tan chảy. Vừa có tác phẩm chống lưng lại vừa có tính cách thân thiện, bảo sao Tiêu Chiến lại được nhiều người yêu mến đến vậy.

Tiêu Chiến xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam X Nine, trở thành “ngôi sao lưu lượng” kể từ sau thành công vang dội của “Trần tình lệnh” lên sóng giữa năm 2019.

Sau thành công nay, tên tuổi anh "lên như diều gặp gió". Nam diễn viên sinh năm 1991 có hàng triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội. Theo trang báo điện tử Vlinkage, Tiêu Chiến tiếp tục đứng top đầu bảng về độ nổi tiếng, giá trị thương hiệu. Sau thành công của "Trần tình lệnh", anh đóng vai chính "Đấu la đại lục" cũng tạo được cơn sốt không nhỏ với fan hâm mộ.

Hiện tại, Tiêu Chiến có hai dự án phim được khán giả cực kỳ mong đợi lên sóng là Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt bên Tôi. Trong đó, Ngọc Cốt Dao được kỳ vọng sẽ giúp chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh tái bạo, củng cố địa vị đỉnh lưu lượng của mình. Ngoài ra, bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi đóng cùng Bạch Bách Hà cũng được mong đợi vì cặp đôi chính có diễn xuất cực kỳ ấn tượng.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tiếp tục lập thành tích khủng nhưng mãi chưa thấy lịch phát sóng Mới đây, mạng xã hội lan truyền bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính tiếp tục lập thành tích mới nhưng vẫn chưa thấy công bố lịch phát sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-bat-ngo-bi-nhan-xet-la-khac-xa-tren-man-anh-chuyen-gi-day-557877.html