Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tiếp tục lập thành tích khủng nhưng mãi chưa thấy lịch phát sóng

Sao quốc tế 20/02/2023 14:00

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính tiếp tục lập thành tích mới nhưng vẫn chưa thấy công bố lịch phát sóng.

Tiêu Chiến là một trong những lưu lượng được săn đón hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, tên tuổi của anh chàng lên như diều gặp gió. Sau dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn kết hợp cùng Dương Tử hoãn nhiều lần mới lên sóng thì dự án Ngọc Cốt Dao được khán giả hóng đợi mãi vẫn chưa thấy công chiếu.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tiếp tục lập thành tích khủng nhưng mãi chưa thấy lịch phát sóng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin trailer đầu tiên của bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã cán mốc 100 triệu lượt xem. Được biết, khi trailer phim được trình làng, tạo hình của bộ phim này được đánh giá là đẹp và hợp bối cảnh. Đặc biệt, nam chính Tiêu Chiến nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Anh chàng gây ấn tượng với ngoại hình điển trai trong cả 2 tạo hình trang phục trắng và đen. Không những thế, tạo hình hắc y của nhân vật Thời Ảnh khiến nhiều khán giả phải mê mẩn vì vừa lạnh lùng, tà mị lại vừa thâm tình, ấm áp.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tiếp tục lập thành tích khủng nhưng mãi chưa thấy lịch phát sóng - Ảnh 2

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tiếp tục lập thành tích khủng nhưng mãi chưa thấy lịch phát sóng - Ảnh 3Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tiếp tục lập thành tích khủng nhưng mãi chưa thấy lịch phát sóng - Ảnh 4Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tiếp tục lập thành tích khủng nhưng mãi chưa thấy lịch phát sóng - Ảnh 5

Trước đó, dự án đã chính thức cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước.Thành tích nối tiếp thành tích là thế nhưng bộ phim Ngọc Cốt Dao cho đến hiện tại vẫn chưa có lịch phát sóng cụ thể do gặp trục trặc về kiểm duyệt lại nội dung. Gần đây, theo nhiều nguồn tin, bộ phim sẽ được lên sóng sau khi Trọng Tử kết thúc nhưng phải chờ sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim.

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung xoay quanh thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của vương triều Không Tang và quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Câu chuyện bắt đầu khi Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn, cùng khúc mắc tinh cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tiếp tục lập thành tích khủng nhưng mãi chưa thấy lịch phát sóng - Ảnh 6

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên mềm mỏng, phá lệ. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên" của Thời Ảnh. Cuối cùng trở thành mối tinh khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao tại thượng ấy.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Nhậm Mẫn Ngọc Cốt Dao sao hoa ngữ cbiz

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