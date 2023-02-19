Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ

Sao quốc tế 19/02/2023 19:55

Phòng làm việc của Tiêu Chiến đã đăng loạt ảnh trời tuyết rơi nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen.

Tiêu Chiến là diễn viên sở hữu lưu lượng cao nhất nhì Cbiz hiện tại. Sau Trần Tình Lệnh và Dư Sinh, nam diễn viên sắp tái xuất màn ảnh với dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao. Mới đây, Tiêu Chiến khiến khán giả không khỏi ganh tỵ khi khoe nhan sắc không tỳ vết trong loạt ảnh mới.

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 1

Theo đó, phòng làm việc của mỹ nam Trần Tình Lệnh - Tiêu Chiến đã tung ra một bộ ảnh mùa đông cực kỳ bắt mắt. Nam diễn viên diện áo khoác màu xanh, đeo khăn quàng cổ màu xám giữa khung cảnh đầy tuyết. 

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 2

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 3

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 4

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 5

Dưới trời tuyết trắng xóa, Tiêu Chiến gây sốt với nhan sắc đẹp như tạc tượng. Đặc biệt, ở những góc quay cận mặt, Tiêu Chiến khoe khéo làn da trắng không tì vết, ngũ quan hoàn hảo. Trạng thái của Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 6

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 7

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 8

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 9

Trong năm nay, Tiêu Chiến vẫn là nam diễn viên hàng đầu của Cbiz. Những bộ phim có sự góp mặt của anh đều thu về thành tích ấn tượng với lượt truy cập không tưởng và thống trị BXH phim của năm. Vừa qua, bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi do Bạch Bách Hà và Tiêu Chiến đóng chính đã chính thức đóng máy, đây cũng là một bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp tên tuổi Tiêu Chiến tiến xa hơn. Năm 2023 cũng sẽ là năm đầy hứa hẹn của anh chàng với dự án cổ trang Ngọc Cốt Dao.

Tiêu Chiến hóa 'bạn trai mùa đông' trong loạt ảnh dưới tuyết 'hút hồn' người hâm mộ - Ảnh 10

Ngoài việc dành lời khen cho vẻ ngoài bảnh bao của Tiêu Chiến, khán giả còn “bật chế độ hóng” những dự án tiếp theo của nam diễn viên. Trong đó, tin đồn Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính trong Đấu La Đại Lục phần 2 đang được bàn tán sôi nổi trên mạng, phía đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra phản hồi nào. 

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