Top 3 bộ phim sư đồ luyến được mong chờ trong năm 2023: Đinh Vũ Hề có cạnh tranh được với 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 11/02/2023 10:11

Trong năm 2023 này, màn ảnh Hoa ngữ sẽ có thêm phim thể loại sư đồ luyến lên sóng như Ngọc Cốt Dao, Bảy Kiếp Không May và Trọng Tử.

Ngọc Cốt Dao - Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn

Với sự tham gia diễn xuất của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn, Ngọc Cốt Dao đã nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả lẫn người hâm mộ. Trong phim này, Tiêu Chiến hóa thân thành Thời Ảnh thần quân, là sư phụ của Chu Nhan do Nhậm Mẫn đảm nhận. Thời Ảnh được giao trọng trách lớn, kèm theo đó là dạy dỗ Chu Nhan nhưng chẳng ngờ trong quá trình này lại cảm mến học trò của mình. Đáng tiếc là Chu Nhan đã đem lòng yêu người khác, và người này sau đó bị Thời Ảnh tiễn về miền cực lạc.

Quá hận Thời Ảnh, Chu Nhan muốn trả thù, nhưng nàng lại trót thương sư phụ. Một trong những câu thoại làm fan thương Thời Ảnh nhất, chính là khi bị nữ chính hại, anh nói: “Ta đi rồi, con có buồn không?”. Cả bộ truyện này là những tình tiết cẩu huyết mà theo nhiều người là nếu lên phim, nữ chính chắc chắn sẽ bị ghét. Ngoài ra, nếu phim lên sóng, Thời Ảnh sẽ là ứng viên tiếp theo trong hội “thánh thề” của màn ảnh Hoa ngữ.

Top 3 bộ phim sư đồ luyến được mong chờ trong năm 2023: Đinh Vũ Hề có cạnh tranh được với 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến? - Ảnh 1

Hoàn thành cảnh quay cuối cùng vào tháng 8 năm 2021, vậy nhưng Ngọc Cốt Dao đến nay vẫn chưa ra mắt. Song, người hâm mộ vẫn mong chờ bộ phim sẽ được ra mắt trong năm 2023.

Bảy Kiếp Không May - Đinh Vũ Hề, Dương Siêu Việt

Hóa thân thành cặp oan gia Sơ Không - Tiểu Tường Tử trong Bảy Kiếp Không May, Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện như Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết năm ngoái. Tuy yếu tố sư đồ không xuyên suốt bộ phim, nhưng nó lại nằm ở 1 trong 7 kiếp của cặp đôi này.

Trong kiếp thứ 3, Sơ Không trở thành sư phụ của Tiểu Tường Tử. Vì lén không uống canh Mạnh Bà nên Sơ Không giữ được hết ký ức từ kiếp trước. Tính là sẽ dạy dỗ Tiểu Tường Tử một phen, nào ngờ làm sư phụ rồi lại thành không nỡ, miệng thì độc địa nhưng trong lòng lại rất yêu thương cô trò nhỏ. Chẳng thế mà kiếp này, Sơ Không khổ sở vì Tiểu Tường Tử, nhưng cũng nhờ thế mà tình sư đồ của cặp đôi làm người xem thêm phần cảm động.

Top 3 bộ phim sư đồ luyến được mong chờ trong năm 2023: Đinh Vũ Hề có cạnh tranh được với 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến? - Ảnh 2

Mặc dù diễn xuất của Dương Siêu Việt chưa từng được đánh giá cao, nhưng khán giả vẫn tin là cô nàng sẽ làm tốt vai diễn Tiểu Tường Tử. Bên cạnh đó, tạo hình của Dương Siêu Việt trong phim đã được khen hết lời, và nếu có chemistry tốt với Đinh Vũ Hề thì Bảy Kiếp Không May chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt cho khán giả.

Trọng Tử - Từ Chính Khê, Dương Siêu Việt

Trong 3 bộ sư đồ luyến lên sóng năm 2023 thì Trọng Tử là bộ phim khiến khán giả lo lắng nhất. Đơn giản vì nội dung của Trọng Tử rất giống với Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa. Trong khi đó, Hoa Thiên Cốt từng gây bão khắp châu Á, trở thành một trong những bộ có rating cao ngất của đài Hồ Nam.

Top 3 bộ phim sư đồ luyến được mong chờ trong năm 2023: Đinh Vũ Hề có cạnh tranh được với 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến? - Ảnh 3

Tình tiết của Trọng Tử ở hiện tại được đánh giá là quá kén người xem. Nếu là vào những năm 2015, khi mà thể loại phim này còn hiếm thì khán giả tạm chấp nhận được. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mà nữ chính ngây ngô ngốc nghếch, nam chính vô tình một lòng thiên hạ rất dễ làm người xem thất vọng.

Lý do màn tái xuất của Tiêu Chiến được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023

Lý do màn tái xuất của Tiêu Chiến được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023

Tiêu Chiến là một trong những ngôi sao Hoa ngữ được săn đón. Từ sau thành công của "Trần tình lệnh", tên tuổi của anh "lên như diều gặp gió".

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Đinh Vũ Hề Dương Siêu Việt sao hoa ngữ sao châu á Ngọc Cốt Dao

TIN LIÊN QUAN

Lý do màn tái xuất của Tiêu Chiến được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023

Lý do màn tái xuất của Tiêu Chiến được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023

Vượt qua đội trưởng Mỹ, Tiêu Chiến xuất sắc giành thứ hạng cao trong BXH nam diễn viên đẹp trai nhất thế giới năm 2023

Vượt qua đội trưởng Mỹ, Tiêu Chiến xuất sắc giành thứ hạng cao trong BXH nam diễn viên đẹp trai nhất thế giới năm 2023

Fan Trung Quốc bất ngờ với nhân cách con người thật của Dương Tử: Liệu có còn xứng với Tiêu Chiến?

Fan Trung Quốc bất ngờ với nhân cách con người thật của Dương Tử: Liệu có còn xứng với Tiêu Chiến?

Phủ nhận chuyện tình cảm với Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Dương Tử đón nhận tin vui không kém giúp sự nghiệp có thêm bước đột phá mới

Phủ nhận chuyện tình cảm với Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Dương Tử đón nhận tin vui không kém giúp sự nghiệp có thêm bước đột phá mới

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bất ngờ tăng số tập, netizen bật chế độ 'hy vọng' vì một điều?

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bất ngờ tăng số tập, netizen bật chế độ 'hy vọng' vì một điều?

Hé lộ thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò chỉ với một hành động nhỏ này?

Hé lộ thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò chỉ với một hành động nhỏ này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 2 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 9 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 10 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng