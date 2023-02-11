Top 3 bộ phim sư đồ luyến được mong chờ trong năm 2023: Đinh Vũ Hề có cạnh tranh được với 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến?

Quá hận Thời Ảnh, Chu Nhan muốn trả thù, nhưng nàng lại trót thương sư phụ. Một trong những câu thoại làm fan thương Thời Ảnh nhất, chính là khi bị nữ chính hại, anh nói: “Ta đi rồi, con có buồn không?”. Cả bộ truyện này là những tình tiết cẩu huyết mà theo nhiều người là nếu lên phim, nữ chính chắc chắn sẽ bị ghét. Ngoài ra, nếu phim lên sóng, Thời Ảnh sẽ là ứng viên tiếp theo trong hội “thánh thề” của màn ảnh Hoa ngữ.

Với sự tham gia diễn xuất của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn, Ngọc Cốt Dao đã nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả lẫn người hâm mộ. Trong phim này, Tiêu Chiến hóa thân thành Thời Ảnh thần quân, là sư phụ của Chu Nhan do Nhậm Mẫn đảm nhận. Thời Ảnh được giao trọng trách lớn, kèm theo đó là dạy dỗ Chu Nhan nhưng chẳng ngờ trong quá trình này lại cảm mến học trò của mình. Đáng tiếc là Chu Nhan đã đem lòng yêu người khác, và người này sau đó bị Thời Ảnh tiễn về miền cực lạc.

Hoàn thành cảnh quay cuối cùng vào tháng 8 năm 2021, vậy nhưng Ngọc Cốt Dao đến nay vẫn chưa ra mắt. Song, người hâm mộ vẫn mong chờ bộ phim sẽ được ra mắt trong năm 2023.

Bảy Kiếp Không May - Đinh Vũ Hề, Dương Siêu Việt

Hóa thân thành cặp oan gia Sơ Không - Tiểu Tường Tử trong Bảy Kiếp Không May, Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện như Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết năm ngoái. Tuy yếu tố sư đồ không xuyên suốt bộ phim, nhưng nó lại nằm ở 1 trong 7 kiếp của cặp đôi này.

Trong kiếp thứ 3, Sơ Không trở thành sư phụ của Tiểu Tường Tử. Vì lén không uống canh Mạnh Bà nên Sơ Không giữ được hết ký ức từ kiếp trước. Tính là sẽ dạy dỗ Tiểu Tường Tử một phen, nào ngờ làm sư phụ rồi lại thành không nỡ, miệng thì độc địa nhưng trong lòng lại rất yêu thương cô trò nhỏ. Chẳng thế mà kiếp này, Sơ Không khổ sở vì Tiểu Tường Tử, nhưng cũng nhờ thế mà tình sư đồ của cặp đôi làm người xem thêm phần cảm động.

Mặc dù diễn xuất của Dương Siêu Việt chưa từng được đánh giá cao, nhưng khán giả vẫn tin là cô nàng sẽ làm tốt vai diễn Tiểu Tường Tử. Bên cạnh đó, tạo hình của Dương Siêu Việt trong phim đã được khen hết lời, và nếu có chemistry tốt với Đinh Vũ Hề thì Bảy Kiếp Không May chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt cho khán giả.

Trọng Tử - Từ Chính Khê, Dương Siêu Việt

Trong 3 bộ sư đồ luyến lên sóng năm 2023 thì Trọng Tử là bộ phim khiến khán giả lo lắng nhất. Đơn giản vì nội dung của Trọng Tử rất giống với Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa. Trong khi đó, Hoa Thiên Cốt từng gây bão khắp châu Á, trở thành một trong những bộ có rating cao ngất của đài Hồ Nam.

Tình tiết của Trọng Tử ở hiện tại được đánh giá là quá kén người xem. Nếu là vào những năm 2015, khi mà thể loại phim này còn hiếm thì khán giả tạm chấp nhận được. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mà nữ chính ngây ngô ngốc nghếch, nam chính vô tình một lòng thiên hạ rất dễ làm người xem thất vọng.