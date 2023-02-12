TOP nhưng nam thần trong trang phục sắc hoa tử đằng: Tiêu Chiến xuất sắc nhưng chưa đẹp bằng sao nam này

Rất hiếm sao nam có thể cân được trang phục màu tím nhưng Tiêu Chiến và Nhậm Gia Luân là 2 trong số ít người làm được điều này.

Trong các bộ phim cổ trang Hoa Ngữ, khán giả thường xuyên bắt gặp các nam diễn viên trong trang phục tạo hình màu tím. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ nhan sắc để trở nên nổi bật trong trang phục này và dưới đây chính là số ít sao nam gây ấn tượng khi khoác lên mình màu áo tím.

Nhậm Gia Luân

Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Ngoài diễn xuất tiến bộ, tạo hình cổ trang của Nhậm Gia Luân trong Cẩm Y Chi Hạ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Vốn sở hữu một gương mặt nam tính nên khi mặc bộ trang phục màu tím, Nhậm Gia Luân càng thêm quý phái, phong độ trong mắt người xem. Thậm chí một số bộ phận netizen cho biết một phần lý do chính khiến họ xem phim chính là vì Nhậm Gia Luân.

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Vai Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta của Tiêu Chiến từng được đánh giá nổi bật hơn cả nam chính của bộ phim.

Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng anh chàng vẫn chiếm trọn trái tim của các fan nhờ ngoại hình điển trai,...Đặc biệt nhan sắc của anh trong trang phục màu tím vô cùng nổi bật.

Thành Nghị

Thành Nghị - Ảnh: Internet

Thành Nghị cũng là một trong những mỹ nam khiến bao trái tim phải lỗi nhịp khi diện trang phục có sắc hoa tử đằng ở Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Với dáng vẻ hào hoa, phong nhã, sao nam nổi tiếng dễ dàng chinh phục được người xem, kể cả là những khán giả khó tính nhất. Đây cũng là lý do giúp Thành Nghị được mệnh danh là nam thần cổ trang thế hệ mới.

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