Hé lộ nhân cách thật sự của Vương Nhất Bác, đến cả Tiêu Chiến cũng không chịu nổi?

Nhân cách thật sự của Vương Nhất Bác khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Thời gian gần đây, vận đen vẫn đang không ngừng theo đuổi Vương Nhất Bác khi các dự án có sự tham gia của anh đều bị chê bai không ngớt. Đáng buồn hơn hầu hết đều xuất phát từ khả năng diễn xuất dở tệ của mỹ nam Trần Tình Lệnh.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Còn nhớ khi đóng Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác đã nhận phải vô số những lời chê bai từ ngoại hình không hợp cổ trang cho đến diễn xuất kém. Nhưng thành công của Trần Tình Lệnh vẫn đủ sức gồng gánh cho những điểm yếu của Vương Nhất Bác, cũng chính vì vậy mà anh được nhiều dự án phim ảnh chọn mặt gửi vàng. Tuy nhiên, tất cả đều phải lắc đầu ngao ngán trước khả năng đóng phim dở tệ của anh chàng.

Trong 4 năm qua, Vương Nhất Bác không có bộ phim nào vượt qua được cái bóng của Trần Tình Lệnh. Sau Trần Tình Lệnh, sự nghiệp của Vương Nhất Bác một đường đi lên, từ ngôi sao chỉ đóng những phim cấp A thì giờ anh chàng đã thẳng tiến đến các dự án cấp S, S .

Diễn xuất của Vương Nhất Bác làm fan thất vọng tột độ - Ảnh: Internet

Còn nhớ đầu dịp tết năm nay, Vương Nhất Bác cũng đã trở lại màn ảnh rộng với dự án Vô Danh khi hợp tác cùng Lương Triều Vỹ và Châu Tấn. Tuy nhiên cuối cùng Vương Nhất Bác trở thành diễn viên diễn kém nhất hội và nhiều người cho rằng anh ấy chính là nguyên nhân khiến phim flop.

Tuy nhiên, mới đây theo một số nguồn tin uy tín từ báo xứ Trung nam diễn viên tiết lộ bản thân vẫn chưa có ý định dừng đóng phim để trau dồi khả năng diễn xuất. Thông tin này ngay lập tức khiến fan tỏ ra thất vọng và chán nản với sự thiếu chuyên nghiệp của mỹ nam họ Vương.

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