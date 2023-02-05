Netizen chỉ ra nguyên nhân vì sao Vương Nhất Bác thất bại toàn tập trong diễn xuất kể từ thành công của Trần Tình Lệnh

Vương Nhất Bác vẫn chưa thể thoát khỏi sự thành công của Trần Tình Lệnh.
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Khán giả chắc hẳn còn nhớ khi đóng Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác đã nhận phải vô số những lời chê bai từ ngoại hình không hợp cổ trang cho đến diễn xuất kém. Tuy nhiên, tại thời điểm đó với việc bộ phim được đón nhận quá nhiệt tình từ người hâm mộ nên điểm yếu của mỹ nam này cũng dần bị rơi vào quên lãng và rất ít người nhắc đến.
Tuy nhiên, trong các dự án tiếp theo của mình điều này càng được thể hiện rõ hơn, bằng chứng là trong 4 năm qua, Vương Nhất Bác không có bộ phim nào vượt qua được cái bóng của Trần Tình Lệnh. Sau Trần Tình Lệnh, sự nghiệp của Vương Nhất Bác một đường đi lên, từ ngôi sao chỉ đóng những phim cấp A thì giờ anh chàng đã thẳng tiến đến các dự án cấp S. Dẫu vậy số phim thành công của ngôi sao này sau Trần Tình Lệnh chỉ là con số 0 tròn chỉnh.
Cụ thể mới đây nhất, bộ phim có sự tham gia gần nhất của Vương Nhất Bác là Vô Danh ban đầu khiến khán giả háo hức khi nam diễn viên được đạo diễn khen hết lời về diễn xuất, anh chàng lại hợp tác với Lương Triều Vỹ và Châu Tấn nên khán giả cũng hoàn toàn tin tưởng.
Để rồi xem phim rồi mới thấy, Vương Nhất Bác trở thành diễn viên diễn kém nhất hội và nhiều người cho rằng anh ấy chính là nguyên nhân khiến phim flop. Thậm chí, một số bộ phận netizen dù là fan cứng nhưng cũng không thể không phủ nhận về khả năng diễn xuất cực dở của anh chàng.
Thất bại của Vô Danh cùng diễn xuất quá mức kém cỏi của Vương Nhất Bác đã khiến nhiều người lo lắng cho những bộ phim điện ảnh đang nằm kho chờ chiếu của anh chàng. Thậm chí nếu cứ tiếp tục thất bại, khả năng cao Vương Nhất Bác khó có thể trở thành gương mặt được các nhà làm phim tin tưởng cho các vai chính của họ.