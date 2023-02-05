Netizen chỉ ra nguyên nhân vì sao Vương Nhất Bác thất bại toàn tập trong diễn xuất kể từ thành công của Trần Tình Lệnh

Khán giả chắc hẳn còn nhớ khi đóng Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác đã nhận phải vô số những lời chê bai từ ngoại hình không hợp cổ trang cho đến diễn xuất kém. Tuy nhiên, tại thời điểm đó với việc bộ phim được đón nhận quá nhiệt tình từ người hâm mộ nên điểm yếu của mỹ nam này cũng dần bị rơi vào quên lãng và rất ít người nhắc đến.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong các dự án tiếp theo của mình điều này càng được thể hiện rõ hơn, bằng chứng là trong 4 năm qua, Vương Nhất Bác không có bộ phim nào vượt qua được cái bóng của Trần Tình Lệnh. Sau Trần Tình Lệnh, sự nghiệp của Vương Nhất Bác một đường đi lên, từ ngôi sao chỉ đóng những phim cấp A thì giờ anh chàng đã thẳng tiến đến các dự án cấp S. Dẫu vậy số phim thành công của ngôi sao này sau Trần Tình Lệnh chỉ là con số 0 tròn chỉnh.