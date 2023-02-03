Thông tin Vương Nhất Bác có tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh khiến fan xứ Trung vô cùng phấn khích.

Nhờ thành công của Trần Tình Lệnh sau đó là Phong Khởi Lạc Dương, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở thành một trong những nam lưu lượng đình đám của Cbiz. Được đánh giá là một trong những mỹ nam có nhan sắc đẹp trai nhất nhì xứ Trung thế nên không mấy khó hiểu nên chuyện tình cảm của anh chàng luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cộng đồng mạng đang xôn xao khi Dương Dương bất ngờ lên tiếng chia sẻ chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác. Cụ thể, mỹ nam họ Dương tiết lộ người đàn em hiện đang có mối quan hệ tình cảm với một mỹ nhân đỉnh lưu hàng đầu Cbiz.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút được lượng lớn fan quan tâm, dù cho sau đó tin đồn được xác nhận lại là do một blogger nổi tiếng xứ Trung đẳng tải chứ không phải Dương Dương nhưng điều đó cũng không khiến sức hút của tin đồn trên giảm lại khi rất nhiều người tò mò nhân vật nữ chiếm trọn trái tim của Vương Nhất Bác là ai.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Theo những gì blogger này chia sẻ, có vẻ như người yêu tin đồn của Vương Nhất Bác chính là Triệu Lệ Dĩnh. Trước đây cả hai đã từng hợp tác trong bộ phim cổ trang Hữu Phỉ. Tuy nhiên, khả năng điều này là sự thật là rất khó bởi không chỉ cả 2 chưa xác nhận mà tin tức về cặp đôi cũng là rất ít.





Chưa kể ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác đang tập trung cho sự nghiệp diễn xuất vậy nên khó có thời gian yêu đương. Anh chàng đang có trong tay vô số dự án điện ảnh lớn và đóng vai trò rất quan trọng trong tương lai sau này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-duong-vo-tinh-xac-nhan-vuong-nhat-bac-co-tinh-cam-voi-mot-my-nhan-inh-luu-ung-au-cbiz-552329.html