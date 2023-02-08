Bỏ qua người bạn thân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất ngờ ủng hộ nhân vật này tại phòng vé Trung Quốc hiện tại

Sao quốc tế 08/02/2023 16:06

Tiêu Chiến bất ngờ ngó lơ Vương Nhất Bác vì điều người này.

Tiêu Chiến được xem là đỉnh lưu lượng tuổi trẻ tài cao của Cbiz, sau Trần Tình Lệnh đóng cùng Vương Nhất Bác và Dư Sinh với Dương Tử, anh sắp trở lại với Ngọc Cốt Dao. Không chỉ là sao nam được yêu thích bật nhất Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến còn được ngợi khen bởi nhân cách tốt bụng của mình. 

Mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin phòng làm việc của Tiêu Chiến đã mua vé cả rạp chiếu để ủng hộ phim Khi Gió Lại Thổi. Được biết, phim ra mắt cách đây không lâu, do Ông Tử Quang cầm trịch, Quách Phú Thành và Lương Triều Vỹ đóng chính.

Bỏ qua người bạn thân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất ngờ ủng hộ nhân vật này tại phòng vé Trung Quốc hiện tại - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Được biết, hành động này của phòng làm việc Tiêu Chiến nhằm ủng hộ phim mới của đạo diễn người Hồng Kông. Cụ thể trong quá khứ vị đạo diễn này từng ủng hộ anh chàng bằng việc đến xem một tác phẩm do anh thủ vai nên hành động của anh được coi là trả lễ với người từng ủng hộ mình. 

Thông tin trên nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn của đông đảo khán giả. Theo đó, đa phần công chúng dành lời khen cho sự tử tế của phía Tiêu Chiến. Chưa hết, netizen cũng kỳ vọng bước sang năm mới mỹ nam họ Tiêu sẽ có thêm nhiều dự án điện ảnh hơn. 

Bỏ qua người bạn thân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất ngờ ủng hộ nhân vật này tại phòng vé Trung Quốc hiện tại - Ảnh 2
Hành động của Tiêu Chiến được fan khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Sắp tới Tiêu Chiến sẽ cho ra mắt phim truyền hình cổ trang Ngọc Cốt Dao, nên duyên với Nhậm Mẫn. Có nhiều tin đồn về thời điểm ra mắt của phim, nhưng phía ê-kíp và các diễn viên vẫn chưa lên tiếng chính thức. 

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