Công phá phòng vé với 2 bộ phim trong đầu năm 2023, Hứa Quang Hán không hề 'thua kém' Tiêu Chiến, Dương Dương

Làm nam chính cho bộ phim, Hứa Quang Hán gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Thành công của bộ phim đưa nam diễn viên vào top 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo Forbes năm 2020.

Trước khi ra mắt bản điện ảnh, Muốn gặp anh đã "làm mưa làm gió" với bản truyền hình dài 13 tập vào 4 năm trước. Dù là phiên bản dài tập hay chiếu rạp, điều tạo nên sự hấp dẫn của bộ phim vẫn là câu chuyện tình yêu vượt không gian và thời gian của cặp đôi Hoàng Vũ Huyên và Lý Tử Duy. Đồng thi, sự thành công của bộ phim thể hiện qua kịch bản đặc biệt và cả diễn xuất của các diễn viên.

Giữ nguyên dàn cast, “Muốn gặp anh” bản điện ảnh ra mắt 2023 của Hứa Quang Hán vẫn giữ được phong độ khi gây ấn tượng vào thời điểm ra mắt ở một số nước Châu Á với mức doanh thu khủng. Riêng ở rạp tại Việt Nam, bộ phim đem về doanh số phòng vé hơn 10 tỉ đồng sau 1 tuần chiếu (riêng ở Hồng Kông, Trung Quốc sau 2 ngày thu 7 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, phim “Chuyện tôi và ma quỷ trở thành người nhà” bấm máy năm 2021 với hai nam chính Hứa Quang Hán và Lâm Bá Hoành. Kịch bản bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng đoạt giải nhất “Dã Thảo Kế Hoa” - giải kịch bản có câu chuyện sáng tạo hay nhất dành cho biên kịch trẻ. Năm 2020, kịch bản giành giải nhất Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon.

Công chiếu muộn hơn phim “Muốn gặp anh” một ngày, song bộ phim kinh dị hài với chủ đề mới lạ nhanh chóng thu về doanh thu khủng, đạt 47 triệu nhân dân tệ (hơn 16 tỉ đồng) sau ba ngày ra rạp. Vậy nên, có thể thấy, bộ phim cho thấy sức hút của Hứa Quang Hán không nằm gói gọn trong thể loại ngôn tình mà có cả hành động.

Sinh năm 1990, Hứa Quang Hán trở thành cái tên cực hot trên màn ảnh Hoa ngữ nhờ ngoại hình sáng, nhưng trên hết là gu chọn phim cực chuẩn. Những dự án mà anh tham gia đa phần được đánh giá cao về chất lượng, thế nhưng đều mang cái kết buồn đến cạn nước mắt.

Đặc biệt, nam diễn viên ngoài 30 tuổi này còn để lại dấu ấn trong lòng fan hâm mộ với vai chính trong bộ phim điện ảnh “Cái tên khắc sâu trong lòng”, doanh thu phòng vé đạt 96 triệu Đài tệ (gần 75 tỉ đồng), giải Kim Mã cho nhiếp ảnh xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất năm 2020. Thành công hiện tại của Hứa Quang Hán cho thấy anh có bước tiến tốt, không thua kém các tài tử trẻ khác như Tiêu Chiến, Dương Dương...