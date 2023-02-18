Đụng độ tạo hình giống với Cung Tuấn, Tiêu Chiến bất ngờ thất thế chỉ vì chi tiết này

Tiêu Chiến khiến fan bất ngờ khi thất thế trước Cung Tuấn.

Ở thời điểm hiện tại, Cung Tuấn và Tiêu Chiến được biết đến là hai sao nam rất hot của Cbiz. Đều nổi lên từ phim đam mỹ chuyển thể, chính vì vậy không thể tránh khỏi việc cả 2 mỹ nam này bị đem ra so sánh với nhau. Mới đây nhất, cả 2 đã trùng tạo hình áo sơ mi, quần tây và kết quả ai nhỉnh hơn cũng khiến netizen xứ Trung vô cùng bất ngờ.

Tiêu Chiến và Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Theo đó, mới đây Tiêu Chiến đã bất ngờ tung ra một loạt ảnh mới của mình. Lần này chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh đã diện một bộ sơ mi trắng, quần âu làm tôn lên vẻ đẹp nam tính của mình. Bộ ảnh cũng ngay lập tức nhận được sự tương tác tích cực từ netizen.

Ngay sau đó, nhiều người đã phát hiện ra rằng trước đó Cung Tuấn cũng từng xuất hiện với một tạo hình tượng tự. Cũng là áo sơ mi trắng, quần âu chàng mỹ nam Sơn Hà Lệnh lại đem đến cảm giác rất khác biệt. Anh chàng trông phong nhã và có phần đáng yêu hơn Tiêu Chiến.

Tạo hình ấn tượng của 2 mỹ nam xứ Trung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong cuộc đua tạo hình lần này, Cung Tuấn được cho là có phần nhỉnh hơn vì “cởi nhiều cúc hơn”. Theo đó, phong cách lẫn thần thái của của mỹ nam họ Cung được nhiều người tỏ ra thích thú hơn hẳn so với phong cách truyền thống của Tiêu Chiến.

Dù cùng nổi lên nhờ phim đam mỹ chuyển thể, song rõ ràng địa vị của Cung Tuấn và Tiêu Chiến có chênh lệch khá lớn. Nếu Tiêu Chiến đã vươn lên hàng đỉnh lưu lượng thì Cung Tuấn mới của là diễn viên đang hot. Dẫu vậy nếu xét về độ đẹp trai cũng như sức hút rõ ràng Cung Tuấn cũng không hề tỏ ra lép vế một tí nào cả.

Cúc Tịnh Y kết hợp với Tiêu Chiến trong dự án mới, netizen kiểu: 'Lại sắp có thêm một thảm họa nữa đây' Netizen xứ Trung đang cực kỳ quan tâm trước tin đồn Cúc Tịnh Y thay thế Ngô Tuyên Nghi, nên duyên cùng Tiêu Chiến trong Đấu La Đại Lục 2.

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