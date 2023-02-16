Cúc Tịnh Y kết hợp với Tiêu Chiến trong dự án mới, netizen kiểu: 'Lại sắp có thêm một thảm họa nữa đây'

Netizen xứ Trung đang cực kỳ quan tâm trước tin đồn Cúc Tịnh Y thay thế Ngô Tuyên Nghi, nên duyên cùng Tiêu Chiến trong Đấu La Đại Lục 2.

Lên sóng phần 1 vào năm 2021, Đấu La Đại Lục bản truyền hình với sự tham gia của Tiêu Chiến, Ngô Tuyên Nghi,... nhận được rất nhiều sự yêu quý từ phía người xem và có được lượng view tương đối ổn định.

So với bản hoạt hình 3D được đầu tư kinh phí khủng, phiên bản truyền hình vẫn còn nhiều thiếu sót, ví như hiệu ứng, kỹ xảo 3 xu hay diễn xuất của dàn cast trong phim. Chính vì vậy thông tin Đấu La Đại Lục sắp sửa cho ra mắt phần 2 nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía người xem.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Theo tin tiết lộ mới đây nhất, có khả năng vai nữ chính Tiểu Vũ (Ngô Tuyên Nghi) sẽ bị thay thế, phía đoàn làm phim Đấu La Đại Lục đang tiếp cận Cúc Tịnh Y, về phần nam chính Đường Tam, vẫn do Tiêu Chiến đảm nhận. Ngya lập tức thông tin ''mỹ nhân 4000 năm'' tham gia phim đã bị nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi có người cho rằng khả năng diễn xuất kém của cô nàng sẽ khiến cho dự án khó lòng đạt được thành công như phần 1.

Cúc Tịnh Y và Ngô Tuyên Nghi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vẫn có không ít người cho rằng, nét dễ thương, thanh tú của Cúc Tịnh Y phù hợp với tạo hình Tiểu Vũ trong truyện.

Hiện tại, Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y đều đang nghỉ ngơi, chưa nhận thêm kịch bản diễn nào. Trước tin đồn Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính trong Đấu La Đại Lục phần 2 đang được bàn tán sôi nổi trên mạng, phía đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra phản hồi nào.

Đấu La Đại Lục là phim lấy Bối cảnh diễn ra ở một thế giới song song, gọi là Đấu La Đại Lục. Con người tại đây có khả năng thức tỉnh siêu năng lực (gọi là hồn lực). Nhân vật chính, Đường Tam (Tiêu Chiến thủ vai), mồ côi mẹ từ bé, sống cùng phụ thân say xỉn. Năm 6 tuổi, Đường Tam thức tỉnh hồn lực.

TOP nhưng nam thần trong trang phục sắc hoa tử đằng: Tiêu Chiến xuất sắc nhưng chưa đẹp bằng sao nam này Rất hiếm sao nam có thể cân được trang phục màu tím nhưng Tiêu Chiến và Nhậm Gia Luân là 2 trong số ít người làm được điều này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-tinh-y-ket-hop-voi-tieu-chien-trong-du-an-moi-netizen-kieu-lai-sap-co-them-mot-tham-hoa-nua-ay-556621.html