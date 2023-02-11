Tại sao nói hướng phát triển sự nghiệp của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không giống nhau?

Vương Nhất Bác xuất thân là thần tượng, từng ra mắt ở Hàn Quốc và ít kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng chỉ sau 3 năm, nam diễn viên đã trở thành cái tên được các đạo diễn đình đám săn đón. Đến năm 2019, Vương Nhất Bác đóng "Hữu phỉ" cùng Triệu Lệ Dĩnh. Vào năm 2020, anh đóng "Phong khởi Lạc Dương". Đây là dự án phim được đầu tư lớn. "Phong khởi Lạc Dương" khởi đầu khá ấn tượng với số điểm Douban 7.0 dù diễn xuất của anh còn gây nhiều tranh cãi.

Sau khi "Trần tình lệnh" gây sốt ở khu vực Châu Á, sự nghiệp của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đều vươn lên hàng "đỉnh lưu" và thành công vượt bậc.

Mới nhất, anh đóng phim điện ảnh "Vô danh" cùng Châu Tấn. Đóng phim cạnh nữ diễn viên Châu Tấn được xem là vinh dự lớn của diễn viên trẻ như Vương Nhất Bác. Ngoài phim ảnh , Vương Nhất Bác còn khá thành công ở lĩnh vực âm nhạc . Theo The Paper đưa tin, nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý Nhạc Hoa. Anh được xem "gà đẻ trứng vàng" trong showbiz Trung Quốc.

Cũng theo The Paper, trong 3 năm, từ 2019 đến cuối tháng 4/2022, Vương Nhất Bác kiếm tổng cộng 1,083 tỉ NDT (gần 157 triệu USD). Sina cho biết số tiền thần tượng sinh năm 1997 kiếm được chiếm 56,8% trong tổng doanh thu của Nhạc Hoa.

Cũng giống với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam X Nine, trở thành “ngôi sao lưu lượng” kể từ sau thành công vang dội của “Trần tình lệnh” lên sóng giữa năm 2019.

Sau thành công nay, tên tuổi anh "lên như diều gặp gió". Nam diễn viên sinh năm 1991 có hàng triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội. Theo trang báo điện tử Vlinkage, Tiêu Chiến tiếp tục đứng top đầu bảng về độ nổi tiếng, giá trị thương hiệu. Nam diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo và nhận nhiều dự án phim lớn như: Đấu la đại lục, Tru tiên bản điện ảnh...

Tuy nhiên sau đó, người xem dần dà thấy anh mất hút, không còn xuất hiện nhiều trên phim ảnh. Cụ thể, bộ phim được xem là tác phẩm đinh của Tiêu Chiến trong năm nay là “Ngọc cốt dao” cũng gặp nhiều vận đen.

"Ngọc cốt dao" là bộ phim được mong đợi và cũng là dự án Tiêu Chiến trở lại với phim truyền hình cổ trang sau thành công của tác phẩm “Trần tình lệnh” và "Đấu la đại lục". Nhiều khán giả thắc mắc rằng không biết lý do gì khiến phim của nam diễn viên liên tục bị hoãn chiếu. Điều này khiến anh mất đi nhiều cơ hội được tỏa sáng, giữ sức nóng tên tuổi của với khán giả.

Hiện tại, có thông tin "Ngọc cốt dao" sẽ lên sóng vào năm nay. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, phim vẫn chưa có lịch phát sóng cụ thể.