Nhan sắc của Vương Sở Nhiên 'gây bão' khắp cõi mạng nhờ 'Nghe nói em thích tôi'

Sao quốc tế 21/02/2023 17:43

"Nghe nói em thích tôi" hiện đang là tác phẩm nhận được sự quan tâm của khán giả khi có sự tham gia của Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh.

Vương Sở Nhiên đang được yêu thích nhờ thành công của "Nghe nói em thích tôi". Cụ thể, từ những tập đầu lên sóng, bộ phim "Nghe nói em thích tôi" thu hút người xem bởi ngoài hình của Vương Sở Nhiên. Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, khán giả bàn luận sôi nổi về nhan sắc của mỹ nhân họ Vương. 

Nhiều người khen Vương Sở Nhiên có ngoại hình phù hợp với những bộ phim chuyển thể ngôn tình khi cô sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, tinh khôi. Gương mặt cô nàng mang một nét đẹp thanh thuần tựa như làn gió mát mang đến cảm giác êm đềm cho người đối diện. Chính vì thế, khán giả thường so sánh nhan sắc cô với đàn chị Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó, nhân vật Nguyễn Lưu Tranh cũng là điểm sáng của phim. Theo Sohu, Vương Sở Nhiên có đôi mắt to tròn đầy cảm xúc và đượm buồn, diễn xuất tự nhiên. Nhiều người gọi Lưu Tranh là "cô vợ quốc dân".

Hiện tại, phim giành được nhiều thành tích như độ hot của phim đang có tín hiệu tăng đều đặn. Sau 2 ngày phát hành, phim đã leo thẳng top 1 Vlinkage. Chỉ số nhân vật Nguyễn Lưu Tranh do Vương Sở Nhiên thể hiện cũng chiếm vị trí top đầu bảng xếp hạng.

Sinh năm 1999 nhưng có thể nói Vương Sở Nhiên đã có sự nghiệp thăng hoa và được nhiều người biết đến. Đi lên bằng diễn xuất thực lực cùng ngoại hình xuất sắc, người đẹp 24 tuổi đã dần chứng minh được tài năng của mình.

Nghe nói em thích tôi là bộ phim mới của Vương Sở Nhiên đóng, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cát tường dạ. Ngay từ khi vừa ra mắt, dự án này đã gây sự chú ý từ giới truyền thông và khán giả vì sự góp mặt của tiểu Hoa đán Vương Sở Nhiên.

Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai Nguyễn Lưu Tranh. Sau 7 năm xa cách, Lưu Tranh trở về quê hương và làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện địa phương. Cô đã gặp lại chồng cũ Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và đối diện với những tổn thương khó lành trong quá khứ. Chí Khiêm đã tạo mọi cơ hội để bù đắp và xoa dịu những vết thương lòng của vợ cũ. Lần gặp gỡ này đã mang đến nhiều điều khó xử. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để hai người vượt qua mọi rào cản, chữa lành tình cảm đã bỏ lỡ.

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Vương Sở Nhiên hiện đang nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả nhờ thành công của bộ phim "Nghe nói em thích tôi", đóng cùng nam chính Bành Quán Anh.

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