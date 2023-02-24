Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục dính loạt tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng là 'âm mưu' của Gia Hành

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành điểm của mọi sự chú ý sau một loạt tin đồn bủa vây, trong đó lùm xùm mang thai, có con với người tình tin đồn Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du vướng tin yêu Địch Lệ Nhiệt Ba từ năm 2020 sau khi họ hợp tác trong tác phẩm Hạnh phúc trong tầm tay. Trong phim, cặp sao có nhiều khoảnh khắc nóng bỏng. Hậu trường ghi hình còn để lộ nhiều bằng chứng hai nghệ sĩ thân thiết với nhau. Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du "phim giả tình thật".

Đỉnh điểm là vào tối 10/2, paparazzi Dương Dương thông báo Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai con của Hoàng Cảnh Du. Vụ việc nóng đến mức có hơn 10 triệu người theo dõi tin tức liên quan đến đời sống tình cảm của hai nghệ sĩ.

Trước sự việc Địch Lệ Nhiệt vướng phải vô số tin tức tiêu cực, một người dùng mạng cho biết nguyên nhân đằng sau có liên quan tới chuyện "mỹ nhân Tân Cương" muốn rời khỏi Gia Hành sau khi hợp đồng nghệ sĩ hết hạn.

Nhiều người cho rằng tin đồn đời tư của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du "leo thang" bởi vì công ty quản lý Gia Hành cũng bị đánh giá chậm chạp trong việc phản ứng với tin tiêu cực liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Thế nên, nếu Gia Hành vì lợi ích mà gây khó dễ cho nữ diễn viên, để cô chuyên tâm ở lại, kiếm tiền và nâng đỡ gà mới cho công ty như cách mà Dương Mịch đã làm trước đó thì cũng có khả năng.

Để có được một Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu địa vị cao, người hâm mộ đông đảo, thuộc hàng đỉnh lưu Hoa ngữ như hiện nay, có công sức rất lớn của Dương Mịch. Vì cùng là gà nhà Gia Hành nên chỉ cần dự án nào ngôi sao họ Dương góp mặt, cô đều sẽ dẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đi đóng phim cùng, có thể kể tới các vai trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Phanh Nhiên Tinh Động, Bạch Phượng Cửu của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa,...

Mặc tin đồn bầu bí, Địch Lệ Nhiệt Ba hóa ngự tỷ đầy quyền lực trong loạt ảnh thời trang của một thương hiệu nổi tiếng Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba đầy vương giả, quyền lực trong bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của một thương hiệu nổi tiếng.

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