Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án hiện đại Lợi Kiếm Hoa Hồng tạm định diễn viên chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và 'gà cưng' của Vu Chính, dự kiến khai máy vào cuối tháng 3 tới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án hiện đại Lợi Kiếm Hoa Hồng tạm định diễn viên chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai. Được biết, dự án do đạo diễn Hồng Kông là Tô Vạn Thông cầm trịch và dự kiến khai máy vào 20/3 tới. Đạo diễn Tô Vạn Thông là người từng là đạo diễn của những dự án TVB nổi tiếng như: Hồ Sơ Trinh Sát, Sứ Đồ Hành Giả, Cảnh Sát Thép,…

Lợi Kiếm Hoa Hồng là bộ phim truyền hình đề tài cảnh sát tội phạm. Nội dung kể về nữ chính Hoa Nghiên là một nữ cảnh sát có mong muốn tham gia vào đội chống ma túy hòng tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của bạn trai. Xuyên suốt quá trình làm việc, Hoa Nghiên đã biểu hiện rất xuất sắc, từ đó được giao nhiệm vụ phòng chống buôn người. Nếu nhận lời mời tham gia, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đảm nhận vai nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục. Vai diễn này được xem là bước chuyển hình và có ý nghĩa tác động rất nhiều đến sự nghiệp của nàng mỹ nhân Tân Cương.

Những ngày qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn mang thai con của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du, cả 2 từng hợp tác ăn ý trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Chỉ trong một ngày, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem. Sự việc bắt đầu từ bức ảnh được lan truyền trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường. Ngoài ra, một phóng viên giải trí còn gửi lời chúc mừng Hoàng Cảnh Du "sớm lên chức". Ngay khi sự việc trên bùng nổ, phía công ty đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba ra thông báo đã thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đứng đầu bảng trong danh sách Top 10 Nữ Diễn Viên Có Nhan Sắc Xinh Đẹp Nhất Thế Giới của Greattopten bình chọn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tin-don-mang-thai-voi-hoang-canh-du-dich-le-nhiet-ba-chuan-bi-nen-duyen-voi-ga-cung-vu-chinh-trong-du-an-co-de-tai-canh-sat-toi-pham-557019.html