Mặc tin đồn bầu bí, Địch Lệ Nhiệt Ba hóa ngự tỷ đầy quyền lực trong loạt ảnh thời trang của một thương hiệu nổi tiếng

Với nhan sắc thuộc hàng đầu của giới giải trí Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn, tham dự các show diễn lớn trong và ngoài nước. Trước Dior, nữ diễn viên từng xuất hiện với vai trò “bạn thân” của thương hiệu Louis Vuitton trong một thời gian dài và sau đó trở thành Đại sứ nhà mốt trong vòng một năm.

Nhiều nguồn tin cho biết, từ lúc quan tuyên đến nay, Dior vẫn luôn định hình phong cách của Địch Lệ Nhiệt Ba theo hướng hoa hồng gai, ngự tỷ. Chính vì thế, bộ ảnh này truyền tải đúng tạo hình mà nhãn hàng muốn hướng tới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của Dior. Có thể thấy, bộ ảnh này của cô nàng toát ra đúng tinh thần của các từ khóa mà những người trong giới giành cho bộ sưu tập 2023 của Dior: vương giả, nữ quyền, mạnh mẽ, quyền lực, thông minh,...

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba không tham gia dự án phim nào, dành thời gian nghỉ ngơi và chỉ thi thoảng xuất hiện ở các sự kiện của các nhãn hàng đại diện. Chính vì vậy, người hâm mộ của nữ diễn viên rất trông ngóng vào dự án mới.

Có thông tin cho rằng, nữ diễn viên muốn lui về ở ẩn để làm mới mình trong khi không ít người cho rằng, nữ diễn viên đang mang thai. Gần đây, rộ lên tin đồn "mỹ nhân Tân Cương" mang thai con của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du, từng hợp tác trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Chỉ trong một ngày, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem.

Sự việc bắt đầu từ bức ảnh được lan truyền trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường. Ngoài ra, một phóng viên giải trí còn gửi lời chúc mừng Hoàng Cảnh Du "sớm lên chức".

Trước những ồn ào kể trên, công ty đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã ra thông báo đã thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư của nữ diễn viên.