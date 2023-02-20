Bất ngờ bị đào lại ảnh quá khứ, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt vì quá xinh đẹp

Sao quốc tế 20/02/2023 17:00

Dù ở thời điểm nào nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn khiến netizen phải trầm trồ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mĩ nhân “hàng thật giá thật” của Cbiz. Nữ diễn viên có vẻ đẹp ấn tượng hài hòa cả các nét phương Đông và phương Tây, cộng thêm chiều cao giúp cô nàng luôn là tâm điểm tại những sự kiện mà mình tham dự. 

Bất ngờ bị đào lại ảnh quá khứ, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt vì quá xinh đẹp - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây, người hâm mộ bất ngờ tìm được loạt ảnh của mỹ nhân Tân Cương thuở mới vào nghề. Dù ở bất kỳ thời điểm nào nhan sắc của nữ diễn viên vẫn luôn xinh đẹp đến bất ngờ. 

Qua cách tạo hình có thể thấy tấm ảnh đã được chụp cách đây gần 10 năm. Nữ diễn viên nổi bật với đôi chân dài, vóc dáng chuẩn chỉnh, nước da trắng và gương mặt như búp bê. Thậm chí dù đứng cạnh một trong những minh tinh màn ảnh Cbiz là Dương Mịch nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không hề lép vế mà còn tỏa sáng hơn cả vợ cũ Lưu Khải Uy. 

Bất ngờ bị đào lại ảnh quá khứ, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt vì quá xinh đẹp - Ảnh 2
 Nhan sắc thời điểm mới vào nghề của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Sau hơn 7 tháng không tham gia đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây bị cho là đã bí mật mang thai và sinh con. Cha của đứa bé không ai khác là Hoàng Cảnh Du, bạn trai tin đồn suốt nhiều năm của nữ diễn viên. 

Bất ngờ bị đào lại ảnh quá khứ, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt vì quá xinh đẹp - Ảnh 3
Cô nàng bị đồn thổi mang thang với bạn diễn Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet

Nàng tiểu hoa sau đó đã lập tức đăng bài đính chính và đe dọa sẽ khởi kiện những anti-fan tung tin đồn. Tuy nhiên loạt dấu hiệu bất thường như gương mặt và vóc dáng thay đổi vẫn khiến nhiều fan cho rằng giả thuyết trên hoàn toàn đúng. 

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